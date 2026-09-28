Минниханов: Культурный код РТ позволяет ей выступать мостом между религиями

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Культурный код Татарстана позволяет республике выступать мостом между религиями и цивилизациями и важным центром международного общения. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов в Послании Государственному Совету республики.

По его словам, Татарстан открыт для сотрудничества и готов развивать взаимодействие с иностранными партнерами по различным направлениям. Проведенные в республике мероприятия глобального масштаба, в том числе саммит Россия – АСЕАН и международные форумы, продемонстрировали возможности Татарстана в привлечении зарубежных партнеров.

«Важно дальше повышать практическую отдачу от таких мероприятий», – отметил Минниханов.

Он также сообщил, что по поручению Президента России Владимира Путина Татарстан продолжает развивать взаимодействие с исламскими странами в рамках деятельности группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Сотрудничество ведется в сфере культуры и науки, межрелигиозного диалога, молодежных движений и средств массовой информации. Отдельное направление – развитие халяль-индустрии, включая производство продуктов питания, медицину, туризм, моду и другие отрасли.