«Через восстановление памятников мы возрождаемся сами, это происходит от души и для души»

Объекты культурного наследия, на восстановление которых в Татарстане тратят большие средства, должны привлекать туристов и работать на благо местных жителей. Какие памятники восстановят в 2023 году и какие проблемы решала сфера туризма, обсудили на коллегии Комитета по охране объектов культурного наследия и Комитета по туризму РТ.

Рустам Минниханов: «В целом достижений много, но работы впереди еще больше»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Отношение к объектам культурного наследия в Татарстане – показатель просвещенности общества»

Совместную коллегию двух ведомств было решено провести, поскольку они работают в смежных областях. Сотрудники Комитета по охране культурного наследия создают центры притяжения, а их коллеги из Комитета по туризму РТ рассказывают о них туристам.

Выступая на коллегии, Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что на сохранение культурного наследия в республике было направлено более 4 млрд рублей.

«Хочется, чтобы эти объекты были не просто памятниками, а точками притяжения и компетенций. Все эти объекты должны быть задействованы и работать в интересах жителей и наших гостей. В целом достижений много, но работы впереди еще больше», - подчеркнул Минниханов.

Отдельно Президент Татарстана отметил работу по возрождению религиозных объектов. В этом направлении у республики накоплен большой опыт.

Минтимер Шаймиев: «Отношение к объектам культурного наследия в Татарстане – это путь просвещенного общества» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Работа по восстановлению объектов культурного наследия, проводимая в Татарстане, показывает высокий уровень образованности и просвещенности общества. Люди задумываются, что они передадут будущим поколениям. Таким мнением поделился Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

«Отношение к объектам культурного наследия в Татарстане – это путь просвещенного общества. Могли ли мы знать 10-12 лет назад, что станем экспертами в этой сфере. Для нашей страны, которая прошла через много трудностей, они имеют особое значение. Через восстановление памятников мы возрождаемся сами. Это происходит от души и для души. При этом такие объекты станут наследством на долгие годы и будут одним из средств воспитания для подрастающего поколения. Мы уже встали на этот путь и готовы сохранять и передавать материальное и нематериальное наследство», – заявил спикер.

Шаймиев подчеркнул, что в этом направлении предстоит много работы, и обратил внимание на необходимость совершенствования методов работы.

Иван Гущин отметил ряд проблем, связанных с восстановлением памятников Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы слышим мольбу жителей трех кряшенских сел, для которых важно возродить храм»

С основным докладом о восстановлении и охране объектов культурного наследия в Татарстане выступил руководитель профильного ведомства Иван Гущин. Он отметил ряд проблем, связанных с восстановлением памятников, в том числе сложности внесения сведений об объектах в Росреестр и кадастровой работы. Президент Татарстана поручил профильным ведомствам взять на контроль вопросы, мешающие развитию территорий с историческими объектами.

Работа Комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана была сконцентрирована вокруг трех знаковых объектов. Один из них – это обсерватория имени Энгельгардта в Зеленодольском районе Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В докладе Ивана Гущина прозвучало, что в 2022 году работа Комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана была сконцентрирована вокруг трех знаковых объектов. Это обсерватория имени Энгельгардта в Зеленодольском районе, город Болгар в Спасском районе и исторический центр Чистополя.

«Что касается Болгара, то завершена разработка проекта объединенной зоны охраны объектов, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Следующий этап – общественное обсуждение и утверждение Министерством культуры РТ», - пояснил Гущин.

По его словам, в Чистополе определена точная граница территории охраны, разработаны шесть типов восстанавливаемых объектов. На текущий год в планах комитета проведение государственной историко-культурной экспертизы.

Также в этом году специалисты ведомства займутся экспертизой ансамбля Раифского монастыря.

В 2023 году в Татарстане начнут разрабатывать проект по восстановлению Троицкой церкви в селе Малый Толкиш Чистопольского района Фото: tatmitropolia.ru

Отдельное внимание Гущин уделил объектам деревянного зодчества. Так, в 2023 году в Татарстане начнут разрабатывать проект по восстановлению Троицкой церкви в селе Малый Толкиш Чистопольского района. Она была построена в XIX веке.

«Это старинный храм, построенный на средства прихожан и известного елабужского купца Ивана Стахеева. Мы слышим мольбу жителей трех кряшенских сел, для которых важно возродить храм. На 2023 год запланирована разработка научно-проектной документации Троицкой церкви», - поделился планами Гущин.

Помимо этого, будут продолжены работы и на других памятниках деревянного зодчества в Татарстане. В частности, завершат реставрационные работы в Михайло-Архангельской церкви в Камско-Устьинском районе, продолжат реставрацию заводской мечети в Казани, дома Даутова в Атнинском районе.

Также большую работу планируют провести в мечети деревни Айбаш Высокогорского района. Там в прошлом году порывами ветра снесло минарет. Сейчас в храме проведены срочные противоаварийные меры.

Сергей Иванов считает, что растущее число туристов выявило проблему нехватки номерного фонда Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Большие инвестиции и длительный период окупаемости отпугивают предпринимателей в сфере гостиничного бизнеса»

С докладом по развитию туристической отрасли выступил председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов. Он рассказал, что в 2022 году турпоток в республике вырос на 12% и достиг 3,7 млн человек.

Руководитель ведомства считает, что растущее число туристов выявило проблему нехватки номерного фонда.

«Мы уже сейчас ощущаем дефицит гостиниц и прогнозируем, что при сохранении темпа роста турпотока в Татарстан он будет еще сильнее. На данный момент темпы строительства замедлились. За прошлый год появились только три новые гостиницы. Большие инвестиции и длительный период окупаемости отпугивают предпринимателей в сфере гостиничного бизнеса. Нам нужно найти механизмы для стимулирования инвесторов», - заявил он.

«Мы уже сейчас ощущаем дефицит гостиниц и прогнозируем, что при сохранении темпа роста турпотока в Татарстан он будет еще сильнее» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Также сфера туризма столкнулась и с рядом других проблем. Среди них низкое качество сервиса в пиковые периоды турсезона. Обострился дефицит квалифицированных кадров. Кроме того, уже не первый год больной темой остаются устаревший речной туристический флот и недостаток автобусов. Особенно ярко эти вопросы проявляются сейчас, когда начал развиваться речной маршрут «Великий Волжский путь».

Рустам Минниханов поручил в течение трех месяцев разработать предложения по вышеозвученным темам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Необходимо проработать вопросы, связанные с гостиницами, туристическим речным флотом и автобусами»

Ответом на поднятые Ивановым проблемы стал ряд поручений от Президента Татарстана Рустама Минниханова. Он отметил, что такие вопросы необходимо решать на уровне профильных министерств и ведомств. Он поручил в течение трех месяцев разработать предложения по вышеозвученным темам.

«Необходимо проработать вопросы, связанные с гостиницами, туристическим речным флотом и автобусами. Нужно дать поручения министерствам, чтобы в течение трех месяцев по каждому из этих направлений были выработаны предложения. Что касается гостиниц, нужно подготовить площадки для них. Они должны быть обеспечены инженерной инфраструктурой. Для инвесторов необходимо создать преференции. Особенно в Казани, Болгаре и Чистополе», - поручил Минниханов.

«Вопрос перевозок нужно решить в полной мере и обеспечить парк необходимым количеством техники» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отдельное замечание было сделано Минтрансу и Минстрою РТ по вопросу состояния речного флота и соответствующей причальной инфраструктуры. Корабли устарели, дебаркадеры находятся в ужасном состоянии.

«Мы плывем по реке и видим, какие у нас убогие дебаркадеры. Заказаны три корабля, они уже должны быть на маршруте, существующий флот надо привести в надлежащее состояние. Эти вопросы должны быть рассмотрены детально», - обратил внимание Президент РТ.

Что касается туристических автобусов, то подобные проблемы уже решались в прошлые годы через договор с одним из ведущих перевозчиков. В свете скорого открытия трассы М12 туристы будут чаще выбирать дорогу до Казани на машине и автобусах. Поэтому вопрос перевозок нужно решить в полной мере и обеспечить парк необходимым количеством техники, заключил Минниханов.