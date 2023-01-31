Минниханов: Татарстан направил 2,5 млрд рублей на развитие культурной инфраструктуры

Развитие культуры — это один из важнейших ресурсов для укрепления государства и гражданского общества. Важно, чтобы учреждения культуры способствовали духовному развитию граждан. С таким поручением на итоговой коллегии Министерства культуры РТ выступил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Развитие культуры — один из важнейших ресурсов для укрепления государства, гражданского общества и сохранения межнационального мира и согласия, воспитания подрастающего поколения. На развитие инфраструктуры сферы культуры было направлено более 2,5 млрд рублей. Все федеральные целевые показатели национального проекта [«Культура»] достигнуты. Напомню, что все требования к эксплуатации и безопасности здания должны неукоснительно выполняться. Ремонт и красивые стены — не главное, важно, чтобы все объекты не пустовали и были наполнены содержанием, направленным на культурное и духовное развитие людей», — отметил Минниханов.

По словам министра культуры РТ Ирады Аюповой, во время санкций и ограничений со стороны Запада культура приобретает для России особое значение.

«На современном этапе, характеризующемся беспрецедентным идеологическим и санкционном давлением на российское государство и каждого жителя, роль культуры кратно возрастает. Именно выстроенная трансляция культурных ценностей — инструмент защиты от духовного падения, когда появляются родитель номер один и номер два, Родина определяется по степени сытости и лояльности к греху, а ценность жизни измеряется хайпом», — сказала Аюпова.

Она сообщила, что на мероприятиях по линии министерства зафиксировано порядка 6,5 млн посещений, что почти на четверть больше показателя 2021 года.

Что касается инфраструктуры, то в Татарстане с 2012 года построено 343 и отремонтировано 289 домов культуры. Однако Аюпова подчеркнула, что существуют вопросы грамотной эксплуатации объектов. Так, она раскритиковала Нижнекамский драматический театр: после масштабного капитального ремонта он не показывает динамики роста посещений.

«Руководителю нужно найти интересные зрителю формы работы. Для сравнения, этот театр находится в одном из крупнейших городов нашей республики, а зарабатывает меньше Буинского театра, где население гораздо меньше», — возмутилась министр культуры РТ.