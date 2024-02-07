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Минниханов: Крылатый барс стал известен далеко за пределами Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил подписчиков с Днем государственного герба республики.
Руководитель РТ напомнил, что герб был принят ровно 32 года назад — 7 февраля 1992-го, — и за это время крылатый барс — символ Татарстана — стал известен далеко за его пределами.
«Канатлы барс — республикабызның якты символы, халкыбызның яклаучысы. (Крылатый барс – яркий символ нашей республики, покровитель нашего народа)», — говорится в сообщении, сопровождающем видеоролик с гербом Татарстана.
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