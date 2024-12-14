Минниханов критикует Запад, в Сирии рухнул режим Асада и дорожный рекорд Татарстана

Раис РТ провел в Куала-Лумпуре заседание Группы «Россия – Исламский мир», в Сирии рухнул правящий режим, в Казанской агломерации появились три скоростные дороги, состоялась совместная коллегия финансовых органов Татарстана, в Набережных Челнах отмечают 55-летнюю годовщину КАМАЗа: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.





Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом Малайзию

Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов в Малайзии обрушился с критикой на Запад: в Куала-Лумпуре прошло заседание Группы «Россия – Исламский мир»

Важное событие недели в международной повестке республики – Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом Малайзию, где провел заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Раис Татарстана был в Малайзии сравнительно недавно – в августе этого года, тогда он и предложил провести заседание группы в Куала-Лумпуре. Эта инициатива была поддержана малазийским руководством.

Татарстан поддерживает связи с рядом регионов Малайзии, в частности со штатами Джохор и Саравак. Объем товарооборота увеличивается (в 2023 году – в 5,5 раза), но все еще остается небольшим – всего $61 млн.

«Опыт вашей страны во многих сферах, ее развитый рынок исламских финансов, халяльных продуктов и услуг вызывают большой интерес во всем мире, в том числе и в России. Надеемся, что российско-малазийские связи получат свое дальнейшее развитие. Татарстан готов этому активно способствовать», – подчеркнул Раис на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Рустам Минниханов обратился к малайзийскому лидеру с предложением провести одно из заседаний межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Малайзией и Россией в Казани.

Рустам Минниханов обратился к малайзийскому лидеру с предложением провести одно из заседаний межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Малайзией и Россией в Казани Фото: rais.tatarstan.ru

Символично, что именно в Куала-Лумпуре 20 лет назад на заседании Организации исламского сотрудничества (тогда – Организация Исламская конференция) прозвучало заявление Президента России Владимира Путина о присоединении к ней нашей страны в качестве наблюдателя. Такой славный юбилей придал нынешнему заседанию группы особый торжественный оттенок.

Между тем его ключевой темой стало «Взаимодействие России и исламского мира в эпоху формирующейся многополярности». В заседании приняли участие около 200 человек. Помимо участников группы были также представлены лидеры мусульманских сообществ стран БРИКС, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также различные профильные эксперты. В повестке, в частности, значились подведение итогов Казанского саммита БРИКС и развитие сотрудничества в экономике, исламском банкинге и безопасности.

«Россия и исламский мир вместе выступают за создание справедливого демократического миропорядка, основанного на равенстве и верховенстве международного права. Их позиции во многом близки по ряду вопросов региональной и глобальной повестки», – отмечалось в приветствии Президента России, которое зачитал Раис Татарстана.

В свою очередь, Рустам Минниханов в ходе своего выступления на заседании группы резко раскритиковал сложившуюся парадигму обустройства мира. По его словам, в попытках сохранить свое влияние Запад использует шантаж, санкции и воровство активов. Он отметил, что западные страны пытаются переформатировать международные отношения в свою пользу, не терпя при этом альтернативные точки зрения.

«Все больше и чаще черное выдается за белое, мужчина за женщину, ложь и несправедливость – за добро и демократию, а международное право подменяется системой правил в интересах определенной группы стран. Это тупиковый путь, который вредит всему миру», – пояснил Минниханов.

Он подчеркнул, что нужна альтернативная повестка, которая сохранит мир и стабильность. Страны при этом получат возможность развиваться в равных конкурентных условиях.

Сегодня многим государствам исламского мира приходится сталкиваться с распространением радикального экстремизма и терроризма, политической нестабильностью и вооруженными конфликтами, экономическими проблемами, негативными стереотипами и исламофобией, заявил в ходе выступления на заседании Раис РТ. Все это требует внимания со стороны лидеров стран и международного сообщества. Россия же предлагает равноправные отношения, дипломатическое разрешение конфликтов и сотрудничество в различных сферах.

Минниханов также резко осудил конфликт на Ближнем Востоке.

Рустам Минниханов в ходе своего выступления на заседании группы резко раскритиковал сложившуюся западную парадигму обустройства мира Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы видим, что эскалация в зоне палестино-израильского конфликта ведет к катастрофическим последствиям для всего Ближнего Востока, втягивая в воронку противостояния все большее число стран. Путь к нормализации в данном регионе хорошо известен – это прекращение кровопролития; создание условий для политического урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе и образование независимого палестинского государства», – сказал Раис Татарстана.

С этим утверждением трудно не согласиться, особенно сейчас, когда Израиль, поправ все нормы международного права, совершает захват сирийской части Голанских высот. Примечательно, что аннексия территории Сирии не повлекла за собой никаких санкций и даже мало-мальского осуждения со стороны западного сообщества. Напротив, Госдепартамент США считает оправданным предпринятый Израилем захват территорий, заявил представитель ведомства Мэтью Миллер. Примерно таким же лицемерным было поведение Запада и по отношению к массовому геноциду палестинского населения в секторе Газа.

Минниханов глубоко прав, обращая внимание мировой общественности и, прежде всего, стран исламского мира, на необходимость урегулирования ситуации на Ближнем Востоке через создание независимого палестинского государства, чему так противится Израиль.

Падение Дома Асадов: 53-летний правящий режим рухнул за 11 дней

Мировое событие недели – всего за 11 дней в Сирии рухнул 53-летний режим правления династии Асадов. В минувшие выходные был взят Дамаск, а премьер-министр страны Мухаммад Гази аль-Джалали объявил о готовности передать власть представителям оппозиции.

Удивляет то, что армия президента Сирии Башара Асада значительно (если не в разы) превосходила повстанцев по количеству и качеству оружия, ее поддерживали бойцы ливанского движения «Хезболла». Кроме того, на территории страны действовало оперативно-стратегическое объединение войск ВС РФ и ЧВК «Вагнер». Тем не менее факт остается фактом – сирийская армия бесславно и скоропостижно сдала страну вооруженной оппозиции.

Сирийская армия бесславно и скоропостижно сдала страну вооруженной оппозиции Фото: © Михаил Воскресенский / РИА Новости

Интересно, что президент США Дональд Трамп оценил сложившуюся ситуацию в своем стиле, то есть довольно экспрессивно.

«В Сирии происходит полный бардак, но она нам не друг, и Соединенные Штаты не должны иметь к этому никакого отношения. Это не наша борьба. Пусть все идет своим чередом», — написал он в социальной сети Truth Social.

Правда, эти слова выглядят настоящим лицемерием на фоне содействия, которое оказывают повстанческим силам американцы. Американцы и их союзники оказывают поддержку боевикам в Сирии, заявил 4 декабря постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации по ситуации в Сирии.

Сам по себе бардак (по выражению Трампа) в Сирии – это очень сложный многосторонний, многоуровневый вооруженный конфликт, начавшийся весной 2011 года после жестокого разгона Башаром Асадом мирного демократического восстания и постепенно переросший в восстание против правящего режима. В которое с течением времени оказались вовлечены не только основные государства региона, но и международные организации, военно-политические группировки и мировые державы.

В свержении Асада были задействованы не только США, Катар (мечтающий о газопроводе в Турцию через Сирию), Саудовская Аравия и Турция, но и европейские страны, в первую очередь Франция и Великобритания. Перед ними стояла задача – сколотить что-нибудь более приличное, чем те разрозненные исламистские отряды и полупартизанская племенная вольница, которые воевали с режимом ранее. И это им удалось – счет, как говорится, на табло.

Поддержка 95,2% избирателей (при явке 78,6%), проголосовавших за Башара Асада на выборах президента Сирии в мае 2021 года, оказалась фикцией. Народ Сирии не встал плечом к плечу за избранного, легитимного главу государства, не поддержал его, а безучастно наблюдал, как повстанцы захватили Дамаск и в столицу страны вползло средневековье – по улицам города бегают радикалы и расстреливают тех, кто им не нравится по какому-либо признаку. Кругом погромы, насилие и расправы. Естественно, без какого-либо суда и следствия. Горе побежденным.

То же самое можно сказать и об армии – редко где увидишь примеры такой позорной сдачи территории и бегства.

Почему народ и армия Сирии не защитили правящий режим? Все банально – от жестокого 53-летнего правления Асадов там все устали. Уровень жизни в последнее время в Сирии упал до такого уровня, что факты миграции населения на территорию, контролируемую повстанцами, стали носить массовый характер. Повстанцы давали хоть какие-то сносные условия существования.

Если народ и армия не хотят защищать свою страну, любые попытки удержать власть в ней обречены. Российские военные покрыли себя славой за последние десять лет на полях и в воздушном пространстве Сирии, но что делать, если те, кому они помогали, не хотят ничего делать, чтобы переломить ситуацию?

С другой стороны, у России сейчас есть более насущные и важные задачи, нежели те, что стояли перед ней десятилетие назад, – в первую очередь на украинском треке. Здесь вопрос приоритетов – что важнее. Тем более что украинские военные все еще присутствуют в Курской области. Так что не стоит посыпать голову пеплом из-за падения режима Асадов в Сирии, нужно исходить из объективных реалий. Драмы тут уж точно нет. Кроме того, есть маленькая, гипотетическая возможность сохранить российское присутствие в Сирии, договорившись об этом с новыми властями.

Сейчас очень тяжело говорить о том, как все сложится – ситуация стремительно меняется на глазах. В Сирии, вероятно, будет создано переходное правительство, подконтрольное «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в России).

Можно прогнозировать затяжной внутренний конфликт с элементами гражданской войны. Неизвестно, кто именно сможет воспользоваться безвластием и закрепиться в Дамаске. Мы уже видим активизацию Израиля, США, Ирана. Могут подключиться и другие игроки. Конфигурация конфликта на Ближнем Востоке может стать куда сложнее. А саму Сирию начнет раздирать на части пестрая компания самых разных сил и игроков.

Уже сейчас там начинает разворачиваться гуманитарная катастрофа – прогнозируются миллионы беженцев, гуманитарный кризис в самой стране, обострение миграционного кризиса в Европе. Есть и тревожные прогнозы о новой волне международного терроризма. Эта угроза выйдет далеко за пределы региона и может ударить по самым разным странам.

Во всяком случае, все будет зависеть от новых хозяев Сирии. Именно они теперь будут отвечать за все это, и мяч, как говорится, на их стороне.

В Казани завершилась реконструкция Горьковского шоссе Фото: metshin.ru

В истории Татарстана не было такого объема дорожных работ: в Казанской агломерации появились три скоростные трассы

Неделя была заполнена важнейшими событиями в дорожной отрасли республики. В Казани завершилась реконструкция Горьковского шоссе, в «Большом Зеленодольске» построена новая четырехполосная дорога, возле Иннополиса реконструирован 10-километровый участок трассы М7. Эти три дорожных объекта были открыты с участием Рустама Минниханова.

Раис РТ подчеркнул, что никогда прежде в истории Татарстана не было такого объема строительства дорог. «Благодаря серьезной федеральной программе, поддержке руководства страны мы реализуем стратегические проекты», – отметил Рустам Минниханов.

По его словам, на реконструкцию Горьковского шоссе, начавшуюся в 2022 году, было направлено 27,1 млрд рублей. Работы были проведены на 11,3 км дороги. Ее пропускная способность увеличилась в полтора-два раза – до 10,8 тыс. автомобилей в час. На Горьковском шоссе построено пять надземных пешеходных переходов с лифтами и реконструирован один, а также проведены реконструкция одного и строительство трех подземных пешеходных переходов. Кроме того, построены три разворотных узла в разных уровнях и три в одном уровне, тоннель и эстакада. Шоссе расширили до шести полос на участке от торгового центра «Факел» до комплекса «Олимпиец».

В Зеленодольском районе новая четырехполосная дорога построена от трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск – автомобильная дорога М7 «Волга» до границы Казани. Стоит отметить, что на прилегающих к ней территориях до 2033 года планируется ввести более 1,2 млн кв. метров жилья. Протяженность магистральной дороги общегородского значения – 6,6 км. В ее состав входят две разворотные петли с полосами торможения и разгона, а также путепровод через М7.

В Иннополисе построили развязку по типу клеверного листа. Она служит въездом и выездом из города Фото: rais.tatarstan.ru

В Иннополисе построили развязку по типу клеверного листа. Она служит въездом и выездом из города.

«Казань является лидером по вводу жилья, в том числе благодаря тому, что строятся новые дороги. Эти объекты построены для того, чтобы развивалось жилищное строительство. Только в Казанской агломерации проживают около 1,5 млн человек. Открытие этих дорожных объектов – еще один важнейший шаг в ее развитии», – заявил по видеосвязи заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

Дороги часто называют кровеносными сосудами экономики. И это не просто фигура речи. На примере новых дорожных объектов, запущенных на этой неделе, можно смело говорить, что все они внесут большой вклад в процветание Казанской агломерации и снимут множество проблем для водителей. И такое мощное развитие дорожной инфраструктуры мы наблюдаем не только в Казанской агломерации, но и во всем Татарстане. В истории республики действительно еще не было такого объема дорожного строительства. Впереди открытие целого ряда дорог федерального значения – Шали – Бавлы, моста через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов. Все эти проекты были бы немыслимы без поддержки федерального центра и ударной работы татарстанских дорожных строителей.

Подведены предварительные итоги исполнения бюджета Татарстана в 2024 году и определены планы на следующий финансовый год Фото: rais.tatarstan.ru

Мы не допустим, чтобы бюджет не исполнился: состоялась совместная коллегия финансовых органов Татарстана

Событие финансовой жизни республики – подведены предварительные итоги исполнения бюджета Татарстана в 2024 году и определены планы на следующий финансовый год. Раис Татарстана Рустам Минниханов провел совместную коллегию Министерства финансов РТ, Управления Федеральной налоговой службы по РТ и Управления федерального казначейства по РТ. В ее работе приняли участие министр финансов России Антон Силуанов, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин и заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Виктор Бациев.

Рустам Минниханов отметил на коллегии, что в текущих непростых условиях Татарстану удалось обеспечить рост экономических показателей. За 10 месяцев объем валового регионального продукта составил 103,2%, индекс промышленного производства – 103,9%, объем продукции сельского хозяйства – 108,2%, объем строительных работ – 118,4% к аналогичному периоду прошлого года.

«По нашим оценкам, по итогам этого года объем ВРП Татарстана достигнет показателя в 5 трлн рублей. Мы благодарны за поддержку нашей республики в этот непростой период Президенту России и Правительству страны», - подчеркнул Раис республики.

Доходы консолидированного бюджета Татарстана в текущем году оцениваются в объеме 647,5 млрд рублей, из них собственные доходы составят 551 млрд. Расходы консолидированного бюджета за этот год ожидаются в размере 648,9 млрд рублей. Все расходные обязательства будут выполнены с учетом повышения заработной платы в рамках выполнения «майских» указов Президента России.

Реализация национальных проектов в Татарстане за 2024 год оценивается почти в 37 млрд рублей. Из них более 19 млрд рублей — федеральная поддержка. Все цели и показатели нацпроектов должны быть выполнены, подчеркнул Раис.

Радик Гайзатуллин: «В бюджете на 2025 год заложены риски, которые прогнозируют и власти, и предприятия» Фото: rais.tatarstan.ru

Антон Силуанов спросил на коллегии, что будет делать республика в случае возникновения непредвиденных рисков. Как тогда выполнять социальные обязательства? Глава Минфина РТ Радик Гайзатуллин ответил, что в бюджете на 2025 год заложены риски, которые прогнозируют и власти, и предприятия.

«В крайнем случае придется сокращать инвестпрограммы. Все социальные и бюджетные обязательства – это свято. По налогу на прибыль мы подошли аккуратно. Думаю, риски есть, но мы не допустим, чтобы бюджет не исполнился», – дополнил Рустам Минниханов.

Следует отметить, что высокие экономические показатели республики и сбалансированное исполнение бюджета достигаются в весьма непростых условиях - на дворе разгулявшаяся инфляция, высокая ключевая ставка Центробанка РФ, резкий рост курса доллара и западные санкции. Тем не менее поступательное развитие татарстанской экономики налицо, что говорит о ее устойчивости к разного рода шокам и трудностям.

Успокаиваться на этом, однако, не следует – 2025 год ожидается очень напряженным. Дефицит консолидированного бюджета республики запланирован в сумме 13,5 млрд рублей. Так что в Татарстане стоит продолжать работу по изысканию внутренних резервов, систематически проводить балансовые комиссии с предприятиями, которые испытывают сложности и снижают платежи в бюджет. Необходимо предпринимать меры по выводу бизнеса из тени, легализации зарплат и другим направлениям. Только так можно справиться с негативными вызовами для экономики Татарстана.

За выдающиеся заслуги и в связи с 55-летием со дня основания КАМАЗа его коллектив был награжден орденом «За доблестный труд» Фото: rais.tatarstan.ru

КАМАЗ в расцвете сил и лет: в Набережных Челнах отмечают 55-летнюю годовщину строительства автогиганта

Историческое событие недели – ровно 55 лет назад, 13 декабря 1969 года, в Набережных Челнах началось строительство Камского автозавода. В начале 70-х стройка была объявлена ударной всесоюзной. Технический проект автогиганта был разработан институтом «Гипроавтопром» и проектным управлением КАМАЗа совместно с ведущими предприятиями и организациями СССР. Строительно-монтажные работы по возведению корпусов завода начались в феврале 1970 года. Параллельно шло строительство новой части Набережных Челнов. Первый 12-этажный жилой дом для первопроходцев КАМАЗа был сдан уже в 1971 году. В оснащении предприятия приняли участие более 700 иностранных фирм из 19 стран Европы, США, Канады и Японии, а также 2 тыс. заводов из 500 городов Советского Союза.

И вот 16 февраля 1976 года с главного сборочного конвейера сошел первый автомобиль — бортовой КамАЗ-5320. За все время работы завода с его конвейеров сошло более 2,5 млн машин. На предприятии производят 71 тыс. автомобилей в год, а сама корпорация занимает 14-е место в мире по объему производства тяжелых грузовиков полной массой более 16 тонн. Сегодня группа организаций ПАО «КАМАЗ» объединяет более 100 компаний на территории России, СНГ и дальнего зарубежья. Здесь трудятся более 50 тысяч человек.

За выдающиеся заслуги и в связи с 55-летием со дня основания КАМАЗа его коллектив был награжден орденом «За доблестный труд». Указ о награждении подписал Президент РФ Владимир Путин. В рамках праздничного мероприятия Раис РТ Рустам Минниханов вручил награду гендиректору ПАО «КАМАЗ» Сергею Когогину.

В рамках праздничного мероприятия Раис РТ Рустам Минниханов вручил награду гендиректору ПАО «КАМАЗ» Сергею Когогину Фото: rais.tatarstan.ru

«За свою историю КАМАЗ переживал разные времена. Были тяжелые страницы, связанные с пожаром на заводе двигателей и предбанкротным состоянием. Однако благодаря системной и четкой работе коллектива автогигант продолжает успешно развиваться, выпуская самые современные автомобили мирового уровня и осваивая новые сегменты», — сказал Рустам Минниханов на торжественном собрании. Кроме того, он поблагодарил за труд и профессионализм сотрудников корпорации.

Сегодня, когда наша страна проводит СВО на Украине, роль КАМАЗа выросла еще сильнее – свыше 80 процентов транспортной работы в армии выполняет грузовик Камского автозавода, на шасси КАМАЗа собрано невероятное количество спецтехники.

Юбилей челнинского автозавода является весьма значимым событием и для всего Татарстана. Именно поддержка республики после страшного для предприятия удара – пожара на заводе двигателей в 1993 году позволила сохранить предприятие, а значит, и социальную стабильность в городе, и провести его через лихие 90-е. И сейчас КАМАЗ – это не только мировой бренд гражданского автомобилестроения, но и важная составная часть материально-технического обеспечения нашей армии. С юбилеем, КАМАЗ и все причастные! Так держать!