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Происшествия
10 февраля 2022  15:05
Елена Саляхова

Минниханов: «Коррупцию важно пресекать на любом уровне»

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Важно пресекать коррупционные преступления на любом уровне. Об этом на итоговой коллегии респубиканского Следственного комитета заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов. 

«Борьба с экономическими преступлениями – это одна из приоритетных задач следственного комитета. Важно пресекать коррупцию на любом уровне, как в отношении обычных граждан, так и руководства», – отметил Минниханов. 

Президент республики дал поручение усилить работу в отношении должностных лиц, которые препятствуют предпринимательской деятельности.

#коррупция #Рустам Минниханов
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