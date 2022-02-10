Минниханов: «Коррупцию важно пресекать на любом уровне»
Важно пресекать коррупционные преступления на любом уровне. Об этом на итоговой коллегии респубиканского Следственного комитета заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.
«Борьба с экономическими преступлениями – это одна из приоритетных задач следственного комитета. Важно пресекать коррупцию на любом уровне, как в отношении обычных граждан, так и руководства», – отметил Минниханов.
Президент республики дал поручение усилить работу в отношении должностных лиц, которые препятствуют предпринимательской деятельности.