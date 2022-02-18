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Происшествия
18 февраля 2022  10:31
Елена Саляхова

Минниханов: «Коррупция разрушает общество, ее надо пресекать»

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Нужно усилить меры в борьбе с коррупцией. С таким поручением выступил на отчетной конференции судей Президент Татарстана Рустам Минниханов. 

Подводя итоги ушедшего года, председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов отметил, что за прошлый год резко выросло количество осужденных за коррупцию. По сравнению с 2020 годом число коррупционных дел в судах республики выросло на 62%. По словам Рустама Минниханова, такое положение дел может сказаться на обществе и подорвать доверие к власти.

«Нельзя оставлять без внимания факт значительного роста количества коррупционных дел. Коррупция разрушает общество, подрывает доверие к власти и должна пресекаться. Причем, быстро и эффективно. Безусловно, здесь главную роль играют действенные профилактические меры. Их следует осуществлять повсеместно», — высказался Минниханов.

#коррупция #борьба с коррупцией #Рустам Минниханов
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