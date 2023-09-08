Минниханов: Контакты Татарстана и Китая будут расширяться во всех направлениях

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Контакты Татарстана и Китая будут расширяться во всех направлениях. И масштаб развития сотрудничества будет очень большой, заявил Раис РТ Рустам Минниханов на полях форума «РОСТКИ», который прошел в Казани.

«За прошлый год рост товарооборота составил 58% – до 1,6 млрд долларов. За первый квартал этого года идем с двукратным ростом. Пандемия нас немного остановила, но сегодня никаких ограничений нет», – сказал руководитель республики.

Минниханов отметил, что руководство России и Китая очень активно взаимодействует. По его мнению, регионы двух стан тоже должны серьезно сотрудничать. Тем более что крупные компании с большим интересом относятся к России.

Татарстан работает с Китаем в сфере нефтехимии, машиностроения, судостроения. Республика получает компоненты для автомобилей, использует китайские технологии, сообщил Раис РТ.

Он добавил, что республика открыта для сотрудничества с китайскими партнерами и готова создать все условия.

«Направлений для сотрудничества много. Добро пожаловать, наши китайские партнеры. Татарстан открыт. И мы тоже готовы поставлять свою продукцию на китайский рынок», – заключил Минниханов.