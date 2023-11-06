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Минниханов: Конституция Татарстана — символ нашего стремления к стабильности и развитию
Принятая на переломе эпох, Конституция Татарстана стала выражением воли многонационального народа, символом его стремления к стабильности и развитию. Об этом, поздравляя татарстанцев с годовщиной принятия Основного закона РТ, заявил Раис республики Рустам Минниханов.
«Основной закон позволил организовать эффективную работу органов государственной власти и местного самоуправления, направленную на обеспечение достойной жизни граждан. Нормы и положения, принятые в 1992 году, отражают приверженность татарстанцев традиционным духовно-нравственным и семейным ценностям», — говорится в обращении руководителя РТ.
Минниханов подчеркнул, что Конституция РТ смогла объединить жителей республики, способствовала духовному возрождению и развитию этнокультурного и языкового разнообразия, став ориентиром для национально-культурных и религиозных объединений. Она помогает сохранить согласие между народами и конфессиями, паритет в восстановлении святынь, исторических и архитектурных памятников.
«Принятые в текущем году Государственным Советом Республики Татарстан поправки свидетельствуют, что Основной закон всегда соответствует духу времени, — заявил Минниханов. — При этом неизменным остается приоритет защиты прав и свобод человека и гражданина, независимо от его происхождения, расовой и национальной принадлежности, пола, места жительства и иных обстоятельств».
Раис РТ подчеркнул, что республика выполняет все социальные обязательства, продолжается ее экономический рост. Все это было бы невозможно без созидательного труда ее жителей, с одной стороны, и заботы государства — с другой.
«В эти дни, когда наши защитники Отечества в боях отстаивают свободное будущее и независимость нашей Родины, мы гордимся земляками и верим в Победу!» — подытожил руководитель Татарстана.
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