Минниханов: Конкурс «50 Идей» стал знаковым событием в жизни Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За 19 лет своей истории конкурс «Пятьдесят лучших инновационных идей для РТ» стал знаковым событием в жизни Татарстана и важным фактором повышения инновационного потенциала республики. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на церемонии награждения победителей.

«Отрадно, что интерес с конкурсу ежегодно растет, а география участников расширяется. Так, в этом году победителями стали 135 человек, в том числе из других регионов России. Есть представители и из зарубежных стран», - сказал руководитель республики.

По словам Минниханова, сегодня конкурс «Пятьдесят лучших инновационных идей для РТ» - это площадка, на которой юные таланты находят признание и поддержку.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Именно вы, смелые и увлеченные молодые люди, определяете успех и будущее науки. Поэтому крайне важно, чтобы вы были активно вовлечены в эту работу и вносили свой вклад в создание передовых технологий в медицине, экологии, энергетике, сельском хозяйстве, строительстве и других областях», - обратился он к конкурсантам.

Раис РТ подчеркнул, что наука и ее традиции всегда играли важную роль в развитии Татарстана. Он также напомнил, что 2024-й в республике объявлен Годом научно-технологического развития, а в России продолжается Десятилетие науки и технологий.

Татарстан, по словам Минниханова, остается одним из научных центров России, включающий 45 высших учебных заведений, 129 научных, исследовательских и конструкторских организаций. Он также отметил, что 17,5 тыс. человек заняты разработками в различных отраслях науки и техники.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«За последние годы появились новые механизмы поддержки технологического предпринимательства. И в этом направлении Татарстан - один из лидеров в стране», - подчеркнул Минниханов.

Он выразил уверенность, что созданная в республике научная база, меры поддержки инновационных проектов позволят решить задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным, по масштабному научно-технологическому прорыву и достижению технологического суверенитета страны.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После приветствия участников мероприятия Раис РТ наградил победителей в номинации «Перспектива». Награды в номинации «Старт инноваций» вручил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Номинация "Старт инноваций" традиционно собирает большое количество заявок. В этом году их поступило 888, из которых было определено 20 победителей», - сообщил глава Правительства.

Он добавил, что эти проекты направлены на решение проблем научно-технического характера в различных отраслях. Потенциал для их реализации в республике огромный, тем более в условиях, когда вопрос обеспечения технологического суверенитета выходит на первый план, заявил Песошин.

По его мнению, важно максимально усилить взаимодействие инновационной инфраструктуры, университетов, академических институтов и создаваемых в ходе этого процесса малых предприятий.

«Помощь в этом окажут передовые инженерные школы, стартап-студии технологического предпринимательства на базе вузов республики. В Татарстане есть все условия для инвестиционной и инновационной активности по различным направлениям», - заключил Премьер-министр.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этом году на участие в конкурсе было подано 2023 заявки от стартапов, ученых и аспирантов, студентов и учащихся школ. Большая часть заявок поступила от изобретателей Татарстана. В конкурсе также участвовали молодые инноваторы из Белгорода, Волгограда, Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила, Саратова, Смоленска, Уфы и других городов.

Наиболее популярные отрасли молодежных проектов - сельское хозяйство, экология и пищевая промышленность, информационно-телекоммуникационные системы и образование.

Конкурс проходит по девяти номинациям - «Перспектива», «Старт инноваций», «Инновации в образовании», «Наноимпульс», «Цифровая экономика», «Патент года», «Молодежный инновационный проект», «Проекты Национальной технологической инициативы», «Социально-значимые инновации».

Общий призовой фонд конкурса составляет более 7 млн рублей.