Минниханов: Компании Татарстана продолжают развиваться, несмотря на санкционное давление

Компании Татарстана продолжают развиваться, несмотря на санкционные ограничения. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании Международного форума Kazan Digital Week 2022.«На нашу страну оказывается санкционное давление. Введены жесткие ограничения, в том числе в IТ-сфере.

«Необходимо использовать все имеющиеся ресурсы для обеспечения технологического суверенитета», — сказал руководитель республики.

Он отметил, что в Татарстане созданы IT-центры мирового уровня. Так, в 2009 году в Казани появился первый в стране IТ-парк. А в Год цифровизации открылась третья площадка IТ-парка, которой присвоено имя создателя первых советских компьютеров Башира Рамеева.

«Это позволило существенно увеличить площади парка. Уже сейчас практически все они зарезервированы резидентами. Востребованность очень высокая», — подчеркнул Президент РТ.

По его словам, цифровая инфраструктура создается не только в крупных городах Татарстана — муниципальные IТ-парки появились в Пестречинском, Сабинском, Мамадышском районах.

Площадкой для тестирования высоких технологий Минниханов назвал Иннополис, который стал «центром притяжения IТ-специалистов». Из 4 тыс. жителей города 67% переехали из других регионов России, 6% — из других стран.

В Иннополисе с 2018 года тестируются беспилотные автомобили «Яндекс.Такси», которые совершили уже 40 тыс. поездок. В марте здесь впервые в России запустили экспериментальный правовой режим, разрешающий эксплуатацию полностью беспилотных автомобилей, рассказал Президент РТ.

Минниханов добавил, что в ОЭЗ «Иннополис» работают 325 компаний, сумма выручки которых в прошлом году превысила 37 млрд рублей. Он заметил, что резиденты Иннополиса предлагают решения, способные заменить иностранные платформы в различных сферах.

По его словам, компания «АйСиЭл» приступила к строительству завода по производству материнских плат и других компонентов производительностью 1 млн изделий в год. Торговая интернет-площадка «Казань Экспресс» уверенно увеличивает выручку и расширяет филиальную сеть по всей России.

«Сегодня мы видим плоды работы компаний, реализующих новейшие технологии. Развитию IТ-индустрии способствуют принятые на федеральном уровне меры поддержки отрасли. Мы со своей стороны также стимулируем развитие данного сектора», — заметил руководитель республики.

Он уточнил, что в регионе действует республиканский закон о снижении ставки налога по упрощенной системе налогообложения до 1% для резидентов IТ-парка. «Благодаря этому мы привлекли компании не только из других регионов страны, но и из-за рубежа», — резюмировал Президент РТ.