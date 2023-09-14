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Минниханов: Количество сетевых атак по сравнению с прошлым годом выросло в 7,5 раз
Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе оглашения послания Госсовету РТ поручил усилить меры по обеспечению информационной безопасности.
«Важный вопрос – информационная безопасность, в том числе государственных информационных систем. Количество сетевых атак по сравнению с прошлым годом выросло в 7,5 раз. Ответственным ведомствам необходимо обеспечить проведение мероприятий по укреплению безопасности и информированию бизнеса и населения о способах защиты», – подчеркнул руководитель республики.
Он также напомнил, что ежегодно в республике проводится оценка цифровой зрелости промышленных предприятий. Традиционные лидеры – КАМАЗ, Татнефть, Татэнерго.
«Но есть компании, которые недостаточно внедряют цифровые технологии», – акцентировал Раис Татарстана.
«Обращаю внимание руководителей, цифровизация – значимый фактор повышения производительности труда и конкурентоспособности», – отметил Минниханов.
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