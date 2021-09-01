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Ру Тат
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1 сентября 2021  10:27

Минниханов ко Дню знаний опубликовал видео в Instagram

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил школьников, студентов, а также их родителей и учителей с началом нового учебного года. Поздравление он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

«Особенным днем 1 сентября станет для наших первоклашек. Всем удачи, новых свершений и достижений! Хәерле юллар һәм файдалы белемнәр! В добрый путь!» — подписал пост руководитель республики. 

Ролик представляет собой пятисекундный reel, на котором дети, одетые по-летнему, подпрыгивают и в следующий момент оказываются в школьных костюмах, с рюкзаками на плечах и с букетами.

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