Минниханов: Ключевая задача на этот год – сохранить набранные темпы строительства жилья

Для сохранения темпов строительства жилья нужно как можно скорее принять решение о субсидировании процентной ставки по кредитам для застройщиков, сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов Российской Федерации с участием Президента России Владимира Путина.

Рустам Минниханов напомнил, что в прошлом году в стране был введен рекордный объем жилья.

«Наша республика тоже впервые в истории преодолела рубеж 3 млн квадратных метров. Ключевая задача на текущий год – сохранить набранные темпы строительства жилья и обеспечить стабильный спрос на него», – отметил Президент Татарстана.

Он сообщил, что в настоящее время по ранее начатым проектам продолжается их реализация.

«Но по новым проектам, к которым застройщики еще не приступили, кредитование приостановлено. В этой связи просим как можно быстрее принять решение о субсидировании процентной ставки по кредитам в рамках проекторного финансирования застройщиков», – сказал Рустам Минниханов.