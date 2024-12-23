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Минниханов: Ключевая ставка сейчас высокая, но это пройдет, все стабилизируется
Сейчас наблюдается падение востребованности ипотечных кредитов в Татарстане ввиду высокой ключевой ставки. Однако это временная ситуация, которая со временем разрешится, и экономика восстановится. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил Раис республики Рустам Минниханов.
«Мы видим, как сокращается количество выдаваемых ипотечных кредитов, на 30%. Понимаем, что ставка банковская высокая, но это временно, экономика стабилизируется, но пока будет спад, к этому нужно быть готовым», – отметил он.
Эту проблему понимают и на федеральном уровне. И по заявлению Президента России Владимира Путина, для семейной ипотеки будет выделена субсидия из бюджета, чтобы она оставалась доступной для семей страны.
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