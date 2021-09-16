Минниханов: Кластерный подход заложен в основу экономики Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на площадке Глобальной конференции TCI, рассказав об использовании кластерного подхода для развития республики.

«Мы приняли Стратегию развития республики до 2030 года, заложили кластерный подход социально-экономического развития. Экономика базируется на таких кластерах, как нефтегазовый, химический, машиностроительный, энергетический. Они создают запрос на инновации, внедрение научных разработок, кооперационные связи», —заметил Минниханов.

Президент РТ напомнил, что в 2012 году в Татарстане был создан инновационный кластер «Иннокам», который является одним из самых крупных в стране.

«В рамках кластера реализуются проекты по производству новых композиционных материалов на основе стекло- и углеволокна, разрабатываются технологии экологичного транспорта», — пояснил руководитель республики.

По словам Президента РТ, одним из ярких примеров кооперационного взаимодействия является нефтегазохимический комплекс республики.

«Татарстан — нефтяная республика, у нас есть компания „Татнефть” и более 30 малых нефтяных компаний, они направляют сырье на глубокую переработку на комплексы „Танеко” и „ТАИФ-НК”. От них продукция идет на химические заводы и предприятия малого и среднего бизнеса. Таким образом, за счет отлаженной внутриреспубликанской интеграции предприятий обеспечивается глубокий передел углеводородного сырья в конечную продукцию», — рассказал Минниханов.

Президент РТ отдельно остановился на проекте особой экономической зоны «Алабуга», где работают высокотехнологичные компании, ориентированные на экспорт и импортозамещение. В кооперации они решают вопросы подготовки кадров, реализуют общественные инициативы.

«Несколько слов о кооперационных связях в машиностроительном кластере. Так, КАМАЗ сформировал цепочку поставщиков, расположенных на площадке Камского индустриального парка „Мастер”. Здесь успешно развивается автомобильный кластер, в который входят компании „КАМАЗ” и „Соллерс”, совместные производства с „Мерседесом”», — уточнил руководитель республики.

Минниханов также отметил, что в Татарстане действует сеть технопарков, где малый бизнес производит продукцию и оказывает услуги для крупного бизнеса. Республиканские и федеральные органы власти при этом оказывают поддержку этим проектам. В частности, на базе города Иннополис развивается кластер информационных технологий.

«Кластерный подход успешно реализуется и в образовательной сфере. На базе ключевых вузов созданы кафедры и центры компетенций при поддержке предприятий», — подчеркнул Президент РТ.

Рустам Минниханов добавил, что в повестке 24-й конференции TCI для Татарстана особенно актуальны три темы: содействие кооперации, развитие городских агломераций и реализация принципов циркулярной экономики.