Минниханов: Каждый молодой человек может реализовать свой потенциал в Татарстане

Вся система работы с молодежью должна быть нацелена на то, чтобы каждый молодой человек мог проявить себя и реализовать свой потенциал в Татарстане. Об этом во время ежегодного Послания Госсовету РТ заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Спикер отметил успешные молодежные проекты — это движение «Сәләт», «Созвездие-Йолдызлык», «Наше время — Безнең заман», Лига студентов. Эти общественные объединения и их инициативы получат дальнейшую поддержку.

Также в Татарстане продолжится укрепление инфраструктуры: наряду с созданием условий в районах республики в будущем году будет открыта площадка «Сәләт» в Крыму, продолжится реконструкция детских подростковых клубов, молодежных центров, а также креативных пространств. В качестве успешного примера Президент Татарстана привел создание центра уличной культуры — экстрим-парка «Урам», который по набору площадок и качеству инфраструктуры является уникальным комплексом по мировым меркам.

Кроме того, серьезным ресурсом приобщения молодого поколения к культурному наследию призван стать проект «Пушкинская карта», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным. В Татарстане «Пушкинскую карту» получат более 300 тыс. молодых человек. Каждый участник сможет посетить на выбор порядка 80 учреждений культуры республики.

«В части дальнейшего совершенствования инфраструктуры отрасли культуры сегодня стоит задача по строительству нового современного татарского театра с последующей передачей существующего здания молодежи, по реставрации уникального памятника архитектуры Дома Ушковой, который, я уверен, станет новым популярным общественным пространством. В целом в деятельности учреждений культуры необходимо шире использовать потенциал творческих союзов», — отметил Президент Татарстана.