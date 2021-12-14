Минниханов: «Казанская консерватория сохраняет лучшие музыкальные традиции нашей страны»

В зале Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Казанская государственная консерватория имени Назиба Жиганова отпраздновала свое 75-летие. В торжественном вечере принял участие Президент РТ Рустам Минниханов.

«Символично, что юбилейные мероприятия проходят в год, который объявлен в Республике Татарстан Годом родных языков и народного единства. Музыка — это тоже язык, сопровождающий человека всю жизнь. Главный музыкальный вуз республики — консерватория — сохраняет лучшие музыкальные традиции нашей страны, объединяет в своих стенах студентов из разных регионов Российской Федерации и зарубежных стран», — обратился к присутствующим руководитель республики.

Фото: © Владимир Васильев

Он напомнил, что Казанская консерватория была основана в год Великой Победы, и подчеркнул, что благодаря этому главный музыкальный вуз республики стал символом жизни, духовности, развития и веры в будущее.

«В открытии консерватории большую роль сыграла инициатива выдающегося татарского композитора и музыкально-общественного деятеля Назиба Гаязовича Жиганова», — продолжил Рустам Минниханов. «Именно он стал первым ректором вуза и возглавлял его 43 года. С 2001 года Казанская консерватория с гордостью носит имя своего основателя. Педагогические, творческие и научные традиции, заложенные Назибом Жигановым, были продолжены его последователями и учениками. Среди них — второй ректор Рубин Кабирович Абдуллин, который стоял у руля учебного заведения 33 года. Важно, чтобы жигановские и абдуллинские традиции, традиции профессионального лидерства сохранялись в консерватории и в дальнейшем», — подчеркнул он.

Фото: © Владимир Васильев

За церемонией открытия концерта последовала церемония вручения государственных наград Республики Татарстан представителям профессорско-преподавательского состава музыкального вуза, в числе которых были декан оркестрового факультета Олег Шмаевский, начальник учебного отдела Резеда Булатова, проректор по научной работе Дилия Хайрутдинова и другие, а также директору Средней специальной музыкальной школы Денису Маршанскому.

Главной наградой вечера стало Благодарственное письмо Президента РТ коллективу Казанской консерватории «за плодотворный труд и большой вклад в развитие культуры и музыкального искусства». Оно было передано в руки ныне исполняющему обязанности ректора Казанской консерватории Вадиму Дулату-Алееву.

«Тем, что нам объявлена эта благодарность, мы обязаны нашим выпускникам, которые сегодня трудятся в творческих коллективах Татарстана и России. Именно благодаря им о нашей консерватории знают далеко за пределами республики. И, конечно, мы обязаны нашим педагогам, так как именно ими продолжаются те традиции, которые были здесь заложены. Казанская консерватория — это единство всех поколений», — заявил со сцены Вадим Дулат-Алеев.

Фото: © Владимир Васильев

Музыкальная часть торжественного вечера стала своеобразной презентацией Казанской консерватории и тех достижений, которых она на сегодняшний день добилась.

К примеру, успехи в области вокального искусства оказались представлены выпускниками и преподавателями вуза, в числе которых были заслуженный артист РТ Айдар Сулейманов, лауреаты международных конкурсов Айсылу Сальманова и Диляра Тухватуллина, лауреат всероссийских конкурсов Айрат Ганиев и другие.

Фото: © Владимир Васильев

В их исполнении прозвучали самые разные образцы европейского и национального музыкального наследия: от проникновенной музыки «Оныта алмыйм» Рустема Яхина до затейливой Песни Герцога из оперы «Риголетто» Джузеппе Верди и виртуозного Вальса Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта» Шарля Гуно.

Выступление солистов обрамил Симфонический оркестр Казанской консерватории, который продемонстрировал высокий уровень инструментального исполнительства под руководством Евгения Афанасьева.

Фото: © Владимир Васильев

Ярким моментом вечера стала демонстрация достижений Оперной студии Казанской консерватории, исполнившей романс «Жди меня» из оперы «Зори здесь тихие» Кирилла Молчанова, а также Фольклорного ансамбля консерватории, спевшего Колядку из оперы «Ночь перед рождеством» Елены Анисимовой. Музыкальное дарование участников коллективов оттенил «Оркестр Tatarica» под управлением заслуженного деятеля искусств РТ, профессора Рината Халитова.

Фото: © Владимир Васильев

Казанская консерватория притягивает студентов со всей страны, а также из стран Европы, Центральной и Восточной Азии, Северной и Латинской Америки. В этом контексте представитель Китая — лауреат международных конкурсов Ван Юйцянь исполнил для присутствующих Революционный этюд Александра Скрябина.

Фото: © Владимир Васильев

Завершающим аккордом вечера стало исполнение кантат «Республика моя!» Назиба Жиганова и «Родина моя!» Давида Тухманова грандиозным составом — хорами студентов Казанской консерватории, ССМШ и ТАГТОиБ имени Джалиля, которые присоединились к Симфоническому оркестру вуза. За дирижерский пульт встал народный артист РТ и РФ, худрук и главный дирижер ГАСО РТ, а с этого учебного года и профессор консерватории Александр Сладковский.

Фото: © Владимир Васильев

В адрес коллектива Казанской консерватории направила приветствие министр культуры России Ольга Любимова.

«Наряду с традиционными формами образования консерватория внедряет современные технологии, расширяет материальную базу и развивает международное сотрудничество. Огромную роль в этой работе играет профессорско-преподавательский коллектив. Важно, что вы не останавливаетесь на достигнутом, расширяете творческие горизонты, покоряете новые профессиональные вершины. Желаю вам успехов и новых побед, вдохновения и реализации всех планов!» — было сказано в тексте телеграммы.

Фото: © Владимир Васильев

Казанская консерватория — один из ведущих музыкальных вузов страны и является частью уникальной системы российского музыкального образования. Поздравить с юбилеем Казанскую консерваторию лично прибыли ректоры и проректоры Нижегородской, Новосибирской, Петрозаводской и Саратовской консерваторий, руководители Ассоциации музыкальных образовательных учреждений, а также делегация директоров музыкальных колледжей из разных регионов России.

«Все годы существования РАМ имени Гнесиных и Казанской консерватории вузы связывают близкие дружественные взаимоотношения. Наши творческие коллективы и кадры всегда были тесно сплетены между собой: у нас работают выпускники Казанской консерватории и наоборот. Сейчас мы становимся свидетелями нового этапа развития наших отношений — налаживания взаимосвязей между нашими фортепианными, оркестровыми, народными факультетами. Приятно осознавать, что мы к друг другу уже относимся не на „вы“, а на „ты“», — заметил проректор по учебной работе Российской академии музыки имени Гнесиных Святослав Голубенко.

Фото: © Владимир Васильев

За годы работы консерватория стала центром профессионального музыкального искусства многонационального Поволжья. Среди ее выпускников — всемирно известный композитор София Губайдулина, пионер российского джаза Олег Лундстрем, легендарный татарский певец Ильгам Шакиров и многие другие знаменитые музыканты, известные в России и за рубежом. Выпускники работают в лучших театрах и оркестрах мира, составляют основу всех музыкальных творческих коллективов Татарстана, соседних республик и областей.

Казанская консерватория внесла неоценимый вклад в развитие профессионального татарского музыкального искусства. Здесь сформировались композиторская, вокальная, инструментальная, хоровая и музыкальная школы. Имена выдающихся выпускников консерватории золотыми буквами вписаны в историю татарской музыки.