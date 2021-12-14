Минниханов: «Казанская консерватория сохраняет лучшие музыкальные традиции нашей страны»
В зале Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Казанская государственная консерватория имени Назиба Жиганова отпраздновала свое 75-летие. В торжественном вечере принял участие Президент РТ Рустам Минниханов.
«Символично, что юбилейные мероприятия проходят в год, который объявлен в Республике Татарстан Годом родных языков и народного единства. Музыка — это тоже язык, сопровождающий человека всю жизнь. Главный музыкальный вуз республики — консерватория — сохраняет лучшие музыкальные традиции нашей страны, объединяет в своих стенах студентов из разных регионов Российской Федерации и зарубежных стран», — обратился к присутствующим руководитель республики.
Он напомнил, что Казанская консерватория была основана в год Великой Победы, и подчеркнул, что благодаря этому главный музыкальный вуз республики стал символом жизни, духовности, развития и веры в будущее.
«В открытии консерватории большую роль сыграла инициатива выдающегося татарского композитора и музыкально-общественного деятеля Назиба Гаязовича Жиганова», — продолжил Рустам Минниханов. «Именно он стал первым ректором вуза и возглавлял его 43 года. С 2001 года Казанская консерватория с гордостью носит имя своего основателя. Педагогические, творческие и научные традиции, заложенные Назибом Жигановым, были продолжены его последователями и учениками. Среди них — второй ректор Рубин Кабирович Абдуллин, который стоял у руля учебного заведения 33 года. Важно, чтобы жигановские и абдуллинские традиции, традиции профессионального лидерства сохранялись в консерватории и в дальнейшем», — подчеркнул он.
За церемонией открытия концерта последовала церемония вручения государственных наград Республики Татарстан представителям профессорско-преподавательского состава музыкального вуза, в числе которых были декан оркестрового факультета Олег Шмаевский, начальник учебного отдела Резеда Булатова, проректор по научной работе Дилия Хайрутдинова и другие, а также директору Средней специальной музыкальной школы Денису Маршанскому.
Главной наградой вечера стало Благодарственное письмо Президента РТ коллективу Казанской консерватории «за плодотворный труд и большой вклад в развитие культуры и музыкального искусства». Оно было передано в руки ныне исполняющему обязанности ректора Казанской консерватории Вадиму Дулату-Алееву.
«Тем, что нам объявлена эта благодарность, мы обязаны нашим выпускникам, которые сегодня трудятся в творческих коллективах Татарстана и России. Именно благодаря им о нашей консерватории знают далеко за пределами республики. И, конечно, мы обязаны нашим педагогам, так как именно ими продолжаются те традиции, которые были здесь заложены. Казанская консерватория — это единство всех поколений», — заявил со сцены Вадим Дулат-Алеев.
Музыкальная часть торжественного вечера стала своеобразной презентацией Казанской консерватории и тех достижений, которых она на сегодняшний день добилась.
К примеру, успехи в области вокального искусства оказались представлены выпускниками и преподавателями вуза, в числе которых были заслуженный артист РТ Айдар Сулейманов, лауреаты международных конкурсов Айсылу Сальманова и Диляра Тухватуллина, лауреат всероссийских конкурсов Айрат Ганиев и другие.
В их исполнении прозвучали самые разные образцы европейского и национального музыкального наследия: от проникновенной музыки «Оныта алмыйм» Рустема Яхина до затейливой Песни Герцога из оперы «Риголетто» Джузеппе Верди и виртуозного Вальса Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта» Шарля Гуно.
Выступление солистов обрамил Симфонический оркестр Казанской консерватории, который продемонстрировал высокий уровень инструментального исполнительства под руководством Евгения Афанасьева.
Ярким моментом вечера стала демонстрация достижений Оперной студии Казанской консерватории, исполнившей романс «Жди меня» из оперы «Зори здесь тихие» Кирилла Молчанова, а также Фольклорного ансамбля консерватории, спевшего Колядку из оперы «Ночь перед рождеством» Елены Анисимовой. Музыкальное дарование участников коллективов оттенил «Оркестр Tatarica» под управлением заслуженного деятеля искусств РТ, профессора Рината Халитова.
Казанская консерватория притягивает студентов со всей страны, а также из стран Европы, Центральной и Восточной Азии, Северной и Латинской Америки. В этом контексте представитель Китая — лауреат международных конкурсов Ван Юйцянь исполнил для присутствующих Революционный этюд Александра Скрябина.
Завершающим аккордом вечера стало исполнение кантат «Республика моя!» Назиба Жиганова и «Родина моя!» Давида Тухманова грандиозным составом — хорами студентов Казанской консерватории, ССМШ и ТАГТОиБ имени Джалиля, которые присоединились к Симфоническому оркестру вуза. За дирижерский пульт встал народный артист РТ и РФ, худрук и главный дирижер ГАСО РТ, а с этого учебного года и профессор консерватории Александр Сладковский.
В адрес коллектива Казанской консерватории направила приветствие министр культуры России Ольга Любимова.
«Наряду с традиционными формами образования консерватория внедряет современные технологии, расширяет материальную базу и развивает международное сотрудничество. Огромную роль в этой работе играет профессорско-преподавательский коллектив. Важно, что вы не останавливаетесь на достигнутом, расширяете творческие горизонты, покоряете новые профессиональные вершины. Желаю вам успехов и новых побед, вдохновения и реализации всех планов!» — было сказано в тексте телеграммы.
Казанская консерватория — один из ведущих музыкальных вузов страны и является частью уникальной системы российского музыкального образования. Поздравить с юбилеем Казанскую консерваторию лично прибыли ректоры и проректоры Нижегородской, Новосибирской, Петрозаводской и Саратовской консерваторий, руководители Ассоциации музыкальных образовательных учреждений, а также делегация директоров музыкальных колледжей из разных регионов России.
«Все годы существования РАМ имени Гнесиных и Казанской консерватории вузы связывают близкие дружественные взаимоотношения. Наши творческие коллективы и кадры всегда были тесно сплетены между собой: у нас работают выпускники Казанской консерватории и наоборот. Сейчас мы становимся свидетелями нового этапа развития наших отношений — налаживания взаимосвязей между нашими фортепианными, оркестровыми, народными факультетами. Приятно осознавать, что мы к друг другу уже относимся не на „вы“, а на „ты“», — заметил проректор по учебной работе Российской академии музыки имени Гнесиных Святослав Голубенко.
За годы работы консерватория стала центром профессионального музыкального искусства многонационального Поволжья. Среди ее выпускников — всемирно известный композитор София Губайдулина, пионер российского джаза Олег Лундстрем, легендарный татарский певец Ильгам Шакиров и многие другие знаменитые музыканты, известные в России и за рубежом. Выпускники работают в лучших театрах и оркестрах мира, составляют основу всех музыкальных творческих коллективов Татарстана, соседних республик и областей.
Казанская консерватория внесла неоценимый вклад в развитие профессионального татарского музыкального искусства. Здесь сформировались композиторская, вокальная, инструментальная, хоровая и музыкальная школы. Имена выдающихся выпускников консерватории золотыми буквами вписаны в историю татарской музыки.