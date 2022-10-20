Минниханов: Казань становится крупной площадкой по обеспечению экономических интересов РФ

Наряду с Петербургским и Восточным экономическими форумами Казань становится еще одной крупной площадкой по обеспечению экономических интересов России в рамках равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества, сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету РТ.

«Международная и внешнеэкономическая деятельность нуждается в адаптации к изменившимся условиям и форматам сотрудничества. Стоит задача формирования новой географии взаимодействия по перспективным направлениям», — подчеркнул руководитель республики.

По его словам, Татарстан многие годы уделяет особое внимание развитию многосторонних связей со странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества (ОИС).

Рустам Минниханов отметил, что полученный в текущем году Казанью статус Молодежной столицы ОИС открыл новые возможности для привлечения молодежи к международному диалогу. «Важно использовать этот потенциал», — добавил Президент.

Он напомнил, что республика также ведет активную работу в формате группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». В ее рамках этим летом в столице Татарстана прошел 13-й Международный экономический саммит KazanSummit, который собрал 6,5 тыс. участников из 64 стран мира и 59 российских регионов.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин высоко оценил проведение мероприятия и поддержал наше предложение о придании Форуму федерального статуса. Это — высокое доверие и большая ответственность», — обратил внимание Рустам Минниханов.

Оглашение ежегодного послания Президента РТ проходит в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева в Казани. На заседание кроме депутатов Госсовета РТ приглашены руководители министерств и ведомств республики, общественных организаций, представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти.