Минниханов: «Казань – популярное место для жизни, город превысил отметку 1,3 млн человек»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На сбор гуманитарной помощи откликнулись свыше 350 предприятий и тысячи казанцев»

Собрание в городской Ратуше прошло под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова. С главным докладом перед участниками сессии выступил мэр Казани Ильсур Метшин. Он рассказал о ключевых достижениях города за прошедший год, а также назвал болевые точки столицы.

Первой темой, с которой начал свое выступление Метшин, стала спецоперация и те изменения, которые она внесла в жизнь горожан. В частности, речь зашла о помощи Лисичанску и поддержке семей мобилизованных казанцев.

Неравнодушные жители столицы Татарстана под эгидой фонда «Добрая Казань» смогли собрать 725 тонн гуманитарной помощи для Лисичанска, туда отправлено уже 38 фур, отметил Метшин.

По мнению мэра, 2022 год показал, что нет ничего важнее человека. Жизнь города, республики, страны — это не цифры, а люди. Результаты работы нельзя измерить только километрами и миллионами, а динамику развития — сухими процентами, пояснил Метшин.

«На днях мы отправили в Лисичанск очередную колонну гуманитарного груза. Помощь нашим бойцам и жителям освобожденных территорий стала новым серьезным направлением работы наряду с решением задач развития города. <…> Объединив усилия наших предприятий, бизнеса, всех неравнодушных жителей города под эгидой фонда „Добрая Казань“, мы организовали сбор и отправку гуманитарной помощи. Откликнулись свыше 350 предприятий и тысячи простых казанцев. Собрано 725 тонн продукции, отправлено 38 фур», — рассказал мэр.

Он напомнил, что в столице республики еще с осени прошлого года стартовала активная работа с семьями мобилизованных горожан.

«Связались с каждой семьей военнослужащего для выяснения актуальных потребностей, приняли целый блок решений для поддержки детей участников СВО. Своевременно открытый в прошлом году коворкинг „Доброй Казани“ объединил под одной крышей представителей более ста благотворительных сообществ и стал неформальным городским центром по оказанию помощи мобилизованным и их семьям. <…> Реальная забота о них должна осуществляться по приоритетному, а не по остаточному принципу», — заверил Метшин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Казань осталась растущим городом по демографии, экономике и развитию инфраструктуры»

Затем казанский градоначальник перешел к социально-экономической части доклада. В прошлом году динамичное развитие экономики столицы Татарстана позволило нарастить сбор налогов на 28%, до 272 млрд рублей. Основным драйвером роста здесь стал налог на доходы физлиц (НДФЛ). Метшин отметил, что 2022 год был непростым с экономической точки зрения: сказалось санкционное давление, перестройка логистических цепочек и другие вызовы.

«Благодаря слаженной работе всех уровней власти по итогам 2022 года Казань осталась растущим городом. Это касается и демографии, и экономики, и развития городской инфраструктуры. С территории города во все уровни бюджета было собрано 272,3 млрд рублей налоговых доходов, рост — почти 60 млрд рублей, или 28%», — сообщил градоначальник.

По его словам, бюджет города по доходам в 2022 году был исполнен в объеме 39,8 млрд рублей при плане в 32,6 млрд рублей с ростом в 22%.

«Основной прирост по налогу на доходы физических лиц, — более чем на 1 млрд рублей (+14%), и специальные налоговые режимы — 573 млн рублей (+16%), что отражает положительную динамику заработной платы и доходов малого и среднего бизнеса», — сказал мэр Казани.

В прошлом году средняя зарплата в столице Татарстана выросла на 9,2% и достигла 53,7 тыс. рублей.

«Размер средней заработной платы — 53 780 рублей с ростом на 9,2%. А на средних и крупных предприятиях по итогам 11 месяцев 2022 года — почти 63 тыс. рублей, рост на 13,9%», — отметил глава города.

Он добавил, что индекс промышленного производства столицы Татарстана составил 109,7%. Объем отгруженной продукции достиг отметки в 644 млрд рублей, рост составил 11,2%.

«Объем валового территориального продукта по итогам года мы ожидаем на уровне прошлого года», — уточнил Метшин.

По словам мэра, заметный рост производства показали казанские предприятия — производители резиновых и пластмассовых изделий (+42,8%), машин и оборудования (рост на 34,3%), представители химической отрасли (рост на 21,5%), а также пищевых продуктов (+30,5%).

В 2022 году доля предприятий малого бизнеса в экономике столицы Татарстана достигла 42,2%. В городе действуют свыше 80 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, продолжил выступление Метшин.

«Сегодня в Казани ведут деятельность более 80 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Доля малого бизнеса в ВТП за 2022 год составляет 42,2%. Оборот малых предприятий за 9 месяцев 2022 года составил более 700 млрд рублей, рост на 7,4%», — подчеркнул Метшин.

По его словам, сумма налогов данной категории, поступивших в бюджет города, составила 7,7 млрд рублей, увеличившись на 13,5%.

«Численность занятых на малых и средних предприятиях – более 350 тыс. человек. В рамках федеральных и республиканских мер поддержки предприниматели получили почти 40 млрд рублей», — отметил градоначальник.

Кроме того, продолжали действовать и городские антикризисные меры: мораторий на штрафы, бесплатные летние веранды кафе, отсрочка платежей по аренде рекламных конструкций, программа «Арендные каникулы», льготный режим муниципальных парковок.

«Количество самозанятых увеличилось почти на 40% и превысило 81 тысячу человек», — заключил мэр Казани.

«По различным программам 1,6 тыс. семей улучшили жилищные условия»

Другой большой темой в докладе мэра стало жилье и вопросы ЖКХ. По итогам прошлого года на территории столицы Татарстана ввели в эксплуатацию 874,5 тыс. квадратных метров жилья. В планах на этот год — строительство еще 1,2 млн квадратных метров жилья, сообщил Метшин.

Он отметил, что строительная отрасль Казани загружена на 100 процентов. При этом каждый строитель обеспечивает работой 10–12 смежников.

«В 2022 году введено 874,5 тыс. квадратных метров жилья. План на 2023 год — 1 млн 250 тыс. квадратных метров. В рамках различных программ улучшены жилищные условия 1647 семей, в том числе 1260 семей — по программе социальной ипотеки. Сегодня в Казани решена проблема обманутых дольщиков», — заключил глава города.

Он также отчитался, что в 2022 году, в столице Татарстана досрочно завершилась муниципальная адресная программа расселения аварийного жилья, рассчитанная на 2019–2023 годы. В программу был включен 51 дом. В новые квартиры переехали 503 семьи.

В то же время признан аварийным и подлежащим сносу еще 91 многоквартирный дом, где проживают 2802 человека. Метшин пояснил, что дома не вошли в действующую программу, поскольку были признаны аварийными после 1 января 2017 года.

Мэр сообщил, что решение вопроса прорабатывается во взаимодействии муниципальных и республиканских властей. «Уважаемый Рустам Нургалиевич, надеюсь на вашу поддержку и в этом вопросе», – обратился мэр к Раису Татарстана.

Отдельно мэр Казани остановился на вопросах капремонта и износа городских коммунальных сетей. «По федеральной программе в отчетном году капитально отремонтировано 158 многоквартирных домов на сумму 2,4 млрд рублей. С момента начала ее реализации в 2008 году отремонтировано более 3,6 тыс. домов, улучшили свои жилищные условия свыше 600 тыс. горожан — почти половина населения Казани», — отметил Метшин.

По словам докладчика, в текущем году предполагается капитально отремонтировать 181 дом на сумму 2,4 млрд рублей. За счет экономии прошлых лет в программу дополнительно включен еще 31 дом.

«Говоря о капремонте домов, нельзя не сказать еще об одной назревшей проблеме. В последние годы идет рост количества аварий на инженерных сетях и числа обращений горожан по этим проблемам. Только за последние два года произошло более 2,5 тыс. аварий», — подчеркнул мэр Казани.

Он добавил, что с каждым годом данная проблема обостряется — этому способствует сложный рельеф и геология города. Сети изношены более чем на 70%. Большая часть трубопроводов отслужила нормативный срок десять и более лет назад.

Ильсур Метшин напомнил, что 21 февраля 2023 года Президент РФ Владимир Путин объявил о старте программы по строительству и ремонту систем ЖКХ с объемом финансирования 4,5 трлн рублей. Мэр поблагодарил Рустама Минниханова за донесение этой важной темы на федеральный уровень через работу в комиссии Государственного совета России по строительству и ЖКХ.

«Надеемся, что долгожданная программа стартует в ближайшее время», — заключил Метшин.

«Жители Казани тесно связаны с рекой и имеют потребность в рекреации у воды»

В ходе своего выступления Метшин также назвал промежуточные итоги республиканской программы «Наш двор». В прошлом году она позволила модернизировать и обновить 466 придомовых территорий Казани. В этом году обновление затронет еще 274 двора у 482 многоэтажек.

«В рамках программы Раиса Республики Татарстан „Наш двор“ в 2022 году благоустроено 466 дворовых территорий или 266 объектов общей площадью асфальтобетонного покрытия 530 тыс. квадратных метров», — подчеркнул Метшин.

Он напомнил, что всего за три года действия программы были благоустроены территории 1356 многоквартирных домов города на сумму 7,5 млрд рублей.

«В планах на текущий год — благоустройство еще 274 дворов, это 482 многоквартирных дома на сумму 2,8 млрд рублей. Совершенно другое качество жизни уже получили 300 тыс. казанцев», — резюмировал мэр.

Говоря о перспективном развитии города, Ильсур Метшин рассказал о готовящейся в городе концепции «Казань — город на воде». Он озвучил, что из 78 километров береговой полосы реки Волги в пределах Казани благоустроено только 0,5 километра. Кроме того, из 56 километров береговой линии Казанки в пределах города облагорожено всего 4,2 километра.

«Исторически жители Казани очень тесно связаны с рекой и имеют потребность в рекреации у воды», — сказал мэр.

Он выразил уверенность, что развитая водная инфраструктура для швартовки судов, событийные мероприятия на воде и парусный спорт «гарантированно увеличат туристический поток, предоставят дополнительные возможности для развития малого и среднего бизнеса, а также привлекут инвестиции в экономику города».

Мэр поблагодарил Рустама Минниханова за поддержку в благоустройстве общественных пространств города. Концепцию «Казань — город на воде» власти столицы Татарстана готовы представить уже в ближайшее время, после чего приступить к ее реализации.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В этом году отремонтируем первые пять поездов метро и закупим 25 современных троллейбусов»

С другим докладом перед участниками сессии выступил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков. Он рассказал о том, что в столице Татарстана впервые проведут ремонт поездов метрополитена и обновят парк троллейбусов.

В своем докладе он отметил рост популярности электротранспорта серди казанцев и поблагодарил Рустама Минниханова за помощь в решении вопросов, связанных с ремонтом и закупкой подвижного состава.

«Более 100 тыс. пассажиров в будний день выбирают метро как самый скоростной вид транспорта. Благодаря вашей поддержке, Рустам Нургалиевич, в этом году мы планируем заменить колесные пары на пяти первых поездах, эксплуатирующихся с момента запуска метро. Кроме того, большое вам спасибо за помощь в решении вопроса о закупке 25 современных троллейбусов и трех кузовов первой комплектности трамваев. Такого же рода поддержки ждут и наши коллеги — автотранспортники. На сегодняшний день из 732 автобусов подлежат обновлению 263 со сроком эксплуатации более 11 лет на общую сумму 4,2 млрд рублей», — сказал Абдулхаков.

Он обратил внимание на то, что в последнее время выросла стоимость самих автобусов и запчастей к ним. «В сложившихся экономических реалиях автотранспортные предприятия не в состоянии произвести обновление автобусов собственными силами», — пояснил гендиректор МУП «Метроэлектротранс».

«Создание фонда поддержки участников СВО не снимает с нас ответственности»

С итоговым словом перед участниками сессии выступил Раис Татарстана Рустам Минниханов. В частности, он рассказал о планах по строительству площадки для проведения сельскохозяйственных ярмарок в казанском ЖК «Салават купере».

«Принято решение о строительстве площадки для фермеров в микрорайоне „Салават купере“. Ее ввод необходимо обеспечить в кратчайшее время», – поручил руководитель республики.

Минниханов отметил, что сельхозярмарки пользуются большой популярностью у горожан. «В прошлом году было организовано 22 ярмарочных дня на 15 площадках Казани, на которых реализовано продукции на 1,4 млрд рублей», – уточнил он. Раис Татарстана также поблагодарил сельчан за обеспечение горожан качественной и доступной продукцией.

Особое внимание в своем выступлении Минниханов уделил теме специальной военной операции. Руководитель республики отметил, что одной из главных задач сегодня является поддержка военнослужащих и их семей. Он напомнил, что в России по решению Президента страны Владимира Путина для этих целей будет создан специальный фонд.

«Создание фонда не снимает с нас ответственности за это направление работы. И муниципальные, и субъекты, и компании здесь должны быть также активно вовлечены во все эти вопросы. Мы, как и прежде, должны уделять самое пристальное внимание вопросам военнослужащих», — подчеркнул Минниханов.

Он добавил, что команда мэрии, депутатский корпус, множество неравнодушных горожан активно поддерживают участников спецоперации и их семьи, а также жителей присоединенных регионов. Так, с начала СВО в акциях по сбору гуманитарной помощи приняли участие тысячи казанцев и 350 предприятий Казани.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Люди должны видеть, что у нас есть программа, и как она будет двигаться»

В заключении Минниханов дал общую оценку развитию Казани за прошедший год. Решение масштабных задач развития столицы требует систематической и упорядоченной работы. Такой подход позволяет продемонстрировать жителям, как продвигаются программы, улучшающие качество их жизни, пояснил Раис Татарстана.

Он констатировал, что Казань, как столица региона, занимает особое место среди городов и районов республики. В этом мегаполисе проживает каждый третий татарстанец.

«Основная задача органов власти — повышение качества жизни людей. Именно на это нацелены реализуемые нами проекты, программы в социальной сфере и отраслях экономики», — обратил внимание Минниханов.

По его словам, на ремонт и строительству социальной и дорожной инфраструктуры Казани в прошлом году направили более 68 млрд рублей.

Одной из важных сторон городского управления Минниханов назвал градостроительное планирование. Он обратил внимание, что в периферии города с каждым годом растет нагрузка на дорожно-транспортную и социальную инфраструктуру, не хватает рабочих мест. «Все эти нюансы нужно учесть при разработке мастер-плана развития казанской агломерации. Соответствующее поручение дано Институту пространственного планирования. Мэрии города необходимо организовать тесную работу с Институтом», - поручил Раис республики.

Актуальным остается вопрос дальнейшего развития общественного транспорта и сферы ЖКХ. От горожан поступают сигналы о недостатках в части содержания мест общего пользования и дворов, качества жилищно-коммунальных услуг, работы управляющих компаний. Тревожит ситуация с авариями в городских сетях водоснабжения и водоотведения. Раис Татарстана напомнил, что с этого года дан старт федеральной программе модернизации коммунальной инфраструктуры, и мэрии города совместно с Минстроем РТ необходимо активно включиться в эту работу.

«Прошедший год стал для всех нас испытанием на прочность. Страна столкнулась с беспрецедентными санкциями против России. Ожидания недружественных стран от принятых мер не оправдались, мы успешно преодолеваем все сложности», — поделился видением ситуации Минниханов.

Еще одна важная тема, на которую обратил внимание руководитель республики, — вопросы демографии, укрепления благополучия и повышения доходов населения. Казань традиционно вносит значимый вклад в экономику региона, этот тренд сохранился и в прошлом году.

«Есть задача, связанная с реальными доходами населения. Президент России [Владимир Путин] в своем послании обозначил, что с 2024 года МРОТ составит 19 242 рубля. Если взять республику и Казань, то средняя зарплата достойная. Но нужно обратить внимание, что более 50 тыс. горожан имеют доходы ниже прожиточного минимума. На эти вопросы особенно нужно обратить внимание», — заметил Минниханов.

По его оценке, одним из приоритетов государства является преумножение численности населения.

«Казань пользуется популярностью в качестве места для жительства. Итоги переписи показывают, что город превысил отметку в 1,3 млн человек. <…> По демографии в Казани прирост населения составил 789 человек, однако сократилась рождаемость. Зарегистрировано 13,9 тыс. новорожденных, это на 1,7 тыс. детей меньше, чем в предыдущем году. Этот очень серьезный вопрос для государства, республики. Это комплекс мер», — сказал Раис Татарстана.

В завершение своей речи Минниханов подчеркнул, что Казань остается гордостью республики.

«Все перечисленные вопросы мы должны системно решать, никто за нас этого не сделает. За один раз мы их не решим, но люди должны видеть, что у нас есть программа [в каждой конкретной сфере] и как она будет двигаться», — резюмировал Раис Татарстана, пожелав участникам сессии успешной работы на благо развития Казани.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru