Минниханов: «Казань очень привлекательна, поэтому здесь скупают жилье»

О ситуации на рынке недвижимости, дефиците жилья и растущих ценах рассказал Президент Татарстана Рустам Минниханов на итоговой пресс-конференции с журналистами.

Один из участников события спросил, стоит ли сейчас покупать жилье семьям с детьми, так как цена за 1 квадратный метр стоит 150 — 200 тыс. рублей, или ждать следующего года, где, возможно, ситуация изменится в лучшую сторону.

«Покупать нужно было вчера, и сегодня тоже надо покупать, — отметил руководитель республики. — Да, цены выросли, потому что в первую очередь это Казань. В других наших населенных пунктах ситуация более стабильная».

По его словам, данная ситуация в Казани создалась по нескольким причинам.

«Казань очень привлекательная, всё скупают. Однако у нас есть программа социальной ипотеки, цена за квадратный метр 53 — 55 тыс. рублей. И эта программа работает», — отметил он.

На ценообразование повлияла также пандемия. «Огромное количество людей, мигрантов работали на стройке. Их не оказалось, и пришлось повысить заработную плату. Также не удержали рынок строительных материалов — это общегосударственная задача. В этой части надо более жёстко контролировать рынок», — отметил руководитель республики.

В 2022 году жилье дешеветь не будет. «Жилье сейчас надо покупать. Дешевле 100% не будет», — высказал прогноз Минниханов.

Также Президент отметил, что необходимо поддерживать те семьи, которые нуждаются в жилье, — это молодые семьи, многодетные, молодые ученые, врачи. «Квадратные метры покупают богатые люди, им надо куда-то вкладываться. А нуждающиеся категории остаются без жилья. Мы должны эти категории сохранить. И вместе с федеральным правительством найти решение», — сказал руководитель республики.