Минниханов: Казань можно назвать российской столицей хоккея на траве

В Казанском Кремле прошла церемония чествования двух казанских клубов по хоккею на траве, которые стали чемпионами России 2024 года. С двойным успехом мужскую команду «Динамо-Ак Барс» и женскую «Ак Барс-Динамо» поздравил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Награда этого года стала для мужчин-хоккеистов 22-й, у девушек это четвертое золото в копилке. Можно сказать, что команды по хоккею на траве повторили успех татарстанских волейболистов — в мае одновременно чемпионами страны стали мужской «Зенит-Казань» и женское «Динамо-Ак Барс».

«Рад поздравить с очередными блестящими и заслуженными победами. Мужчины убедительно и безоговорочно стали 22-кратными чемпионами, завоевав все без исключения трофеи сезона. Успех мужской команды стал стимулом для девушек, которые в упорной борьбе в четвертый раз завоевали титул чемпионов России», — сказал Раис Татарстана.

Он отметил яркую игру обеих команд, их высочайшее мастерство, сплоченность и нацеленность на победу: «Благодаря вашим достижениям можно с уверенностью сказать, что сегодня Казань является российской столицей хоккея на траве. Мы гордимся вашими победами!»

Затем состоялась церемония награждения. Медали «100 лет образования ТАССР» были вручены главному тренеру женского «Ак Барс — Динамо» Валентине Апельганец, капитану команды Марии Аванесовой, Ирине Осиповой, Эльзе Губайдуллиной, Даяне Юшковой, директору клуба Рустему Насибуллину.

Звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта РТ» удостоились Александра Стариенко, Виктория Чепурнова, Вероника Тимина. Остальным хоккеисткам вручены благодарственные письма от руководителя республики.

Апельганец подчеркнула, что стабильность результатов команды во многом стала результатом большой поддержки от руководства Татарстана. «Это одна из слагаемых успеха, что дает нам стабильность в движении вперед, не останавливаясь на достигнутом. Наши родные гордятся нами. Мы славим спорт республики», — подчеркнула она.

Медаль ордена за заслуги перед Республикой Татарстан получил капитан мужской команды Павел Голубев. Медалями РТ «За доблестный труд» были награждены Ильфат Замалутдинов, Семен Матковский, Николай Янкун.

«Заслуженными работниками физической культуры и спорта РТ» стали Анвар Хасанов, Андрей Серебряков. Остальные чемпионы, включая президента клуба Евгения Королькова и юриста Милю Харисову, получили благодарственные письма от Раиса республики.

Главный тренер «Динамо — Ак Барс» Араик Маргарян отметил, что такие встречи в Казанском Кремле уже стали традицией.

«Каждый год здесь встречаемся, это стало доброй традицией. Три последних года мы выигрываем все трофеи в российском хоккее на траве. Более того, за эти годы мы не проиграли ни одного официального матча. Как живем, так и говорим», — сказал он.

Капитан команды Павел Голубев поблагодарил Раиса РТ за веру в хоккеистов: «Спасибо за веру в нашу команду и поддержку хоккея на траве. Благодаря вашей поддержке мы имеем возможность побеждать. Дома все выигрываем, ждем возвращения на международную арену».

«Они вас боятся», — метко подметил Минниханов.

Затем Рустаму Минниханову передали золотые медали чемпионата России по хоккею на траве сезона 2024 года. Они пополнят коллекцию Музея спорта.