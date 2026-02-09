Минниханов: Казань готова принять мероприятия Ассоциации спорта исламской солидарности

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Имеющаяся в Казани инфраструктура способна принять любое спортивное мероприятие, в том числе Игры спортивной солидарности стран Организации исламского сотрудничества. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с генеральным секретарем Ассоциации спорта исламской солидарности (ISSA) Нассером Маджали.

Встреча состоялась в Эр-Рияде – до посещения Рустамом Миннихановым проходящей там Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия», сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

ISSA – это независимая организация, входящая в Организацию исламского сотрудничества. В число ее членов входят представители 57 стран. Цель ассоциации – поддержка всех спортсменов и развитие спорта в странах-членах посредством программ и проектов, а также организация мультиспортивных Игр исламской солидарности каждые четыре года.

Рустам Минниханов подчеркнул, что важное значение для укрепления диалога и солидарности между странами – участницами ОИС имеет расширение взаимодействия в сфере спорта. При этом, по его словам, огромную роль в этом процессе играет Спортивная ассоциация исламской солидарности.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«За последние годы нам удалось провести ряд масштабных мероприятий. В их числе – „Игры будущего“, Игры стран БРИКС», – отметил Раис РТ и выразил интерес к новому международному мультиспортивному проекту – Юношеским спортивным играм стран ОИС.

Генсек ISSA в свою очередь заметил, что организация рассмотрит возможность проведения состязаний в Казани, и подтвердил высокую готовность столицы Татарстана к спортивным мероприятиям любого масштаба.