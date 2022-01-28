Минниханов: «КАМАЗ-мастер» прославляет автомобильный спорт Татарстана на мировой арене

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Сегодня в Казанском Кремле Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с командой «КАМАЗ-мастер» и поздравил ее с победой на ралли-рейде «Дакар — 2022». Спортсмены из татарстанской команды заняли все три призовых места на пьедестале.

«Хочу поздравить вас с блестящей, убедительной и заслуженной победой на ралли-рейде „Дакар-2022“. Высочайшее спортивное мастерство, командный дух и несгибаемая вера в победу привели вас к 19-му кубку. КАМАЗ — это оплот инженерной мысли и бренд Татарстана, известный по всему миру и уважаемый всем автоспортивным сообществом. Вы приучили нас к победам на „Дакаре“, и мы не сомневались в вашем триумфе. Вы — пример для молодых ребят, занимающихся автомобильным спортом, и прославляете автоспорт Татарстана на мировой арене», — обратился к команде Минниханов.

Президент Татарстана наградил участников экипажей и представителей команды медалями и благодарностями. В ответ ему вручили «Золотого бедуина» — главный кубок соревнований, который весит 12 килограммов.

Ралли-рейд «Дакар − 2022» проходил со 2 по 14 января на территории Саудовской Аравии, первые четыре места в зачете грузовиков заняли экипажи «КАМАЗ-мастера», напомнил руководитель команды Владимир Чагин.

Одним из ключевых факторов победы в гонке, по его мнению, стала надежность автомобилей. Так, за все время экипажи из Татарстана сделали только две технические остановки. А команды Сотникова и Николаева, которые выступали на новых моделях «К-5», вообще обошлись без них.

«Уже многие годы Татарстан демонстрирует высокие показатели в автомобильном строении. Будем и впредь трудиться на благо родной республики и страны. Новый автомобиль нашего семейства „К-5“ вызывает у нас особую гордость. Два экипажа на этом грузовике ни разу не сломались за 12 дней гонки. Тем самым они показали особую надежность автомобилей отечественного автопрома», — сообщил Чагин.

Также он поблагодарил Рустама Минниханова за внимание к команде «КАМАЗ-мастер» — Президент Татарстана лично принимал участие в тестировании грузовиков.

Первое место в общем зачете занял экипаж Дмитрия Сотникова, для которого эта победа стала уже второй подряд.

«Очень приятно получить высокую оценку от Президента Татарстана. Мы рады оправдать доверие республики и представлять бренд „КАМАЗ“ и подтвердить, что сейчас это лучшая машина в мире», — сказал пилот.

По его словам, уже началась подготовка к следующему «Дакару», а также ралли «Шелковый путь», которое состоится в июле.