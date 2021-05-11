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Ру Тат
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11 мая 2021  15:27
Алексей Угаров

Минниханов: К лечению раненных в Казани при необходимости подключат федеральные медцентры

Минниханов: К лечению раненных в Казани при необходимости подключат федеральные медцентры
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Пострадавших при нападении на казанскую гимназию №175 при необходимости доставят в Москву для лечения в федеральных медицинских центрах. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы ожидаем борт из Москвы. При необходимости будет оказана поддержка и федеральными медицинскими центрами», — сказал Минниханов. 

Президент Татарстана заметил, что по последним данным в результате нападения погибли девять человек: семеро восьмиклассников, один преподаватель и одна сотрудница гимназии. Еще 18 детей находятся на лечении в Детской республиканской клинической больнице.

«К сожалению, есть и с огнестрельными ранениями, и с переломами, ушибами. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизни наших детей. Кроме этого, двое взрослых находятся в Казанской горбольнице №7 и один взрослый — в РКБ. Они имеют огнестрельные ранения», — уточнил Минниханов.

Сегодня утром в здание казанской гимназии №175 ворвался преступник, вооруженный гладкоствольным охотничьим оружием, и открыл стрельбу. Злоумышленник задержан.

минниханов рустам ЧП в казанской школе
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