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Руc Тат
Политика 17 ноября 2023 10:53

Минниханов изменил закон, связанный с правами граждан на гаражи и земельные участки

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Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в закон РТ «О регулировании отдельных вопросов, связанных с приобретением прав граждан на гаражи и земельные участки».

Согласно закону Раиса, опубликованному на сайте руководителя республики, в части 3 статьи 2 слова «Органы местного самоуправления» дополнены словами «муниципальных районов, городских округов».

Также в части 1 статьи 3 в первом абзаце слово «Мероприятия» дополняются словами «осуществляемые органами местного самоуправления».

Кроме того, в пункте 1 и 2 слова «органов местного самоуправления» дополняются уточнением «муниципальных образований РТ».

Закон вступает в силу с 26 ноября 2023 года.

#Рустам Минниханов #закон #гаражи #земля #Татарстан
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