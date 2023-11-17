Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов изменил закон, связанный с правами граждан на гаражи и земельные участки
Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в закон РТ «О регулировании отдельных вопросов, связанных с приобретением прав граждан на гаражи и земельные участки».
Согласно закону Раиса, опубликованному на сайте руководителя республики, в части 3 статьи 2 слова «Органы местного самоуправления» дополнены словами «муниципальных районов, городских округов».
Также в части 1 статьи 3 в первом абзаце слово «Мероприятия» дополняются словами «осуществляемые органами местного самоуправления».
Кроме того, в пункте 1 и 2 слова «органов местного самоуправления» дополняются уточнением «муниципальных образований РТ».
Закон вступает в силу с 26 ноября 2023 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»