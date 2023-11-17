Минниханов изменил закон, связанный с правами граждан на гаражи и земельные участки

Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в закон РТ «О регулировании отдельных вопросов, связанных с приобретением прав граждан на гаражи и земельные участки».

Согласно закону Раиса, опубликованному на сайте руководителя республики, в части 3 статьи 2 слова «Органы местного самоуправления» дополнены словами «муниципальных районов, городских округов».

Также в части 1 статьи 3 в первом абзаце слово «Мероприятия» дополняются словами «осуществляемые органами местного самоуправления».

Кроме того, в пункте 1 и 2 слова «органов местного самоуправления» дополняются уточнением «муниципальных образований РТ».

Закон вступает в силу с 26 ноября 2023 года.