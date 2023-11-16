Минниханов изменил закон о регулировании вопросов в сфере охраны здоровья граждан в РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в РТ». Поправки опубликованы на сайте главы региона.

Согласно документу, часть 1 статьи 4 дополнена пунктом, в котором говорится о «ежегодном представлении Госсовету РТ доклада о состоянии здоровья граждан в Татарстане».

Также дополнена статья 5 пунктом, в котором говорится про «осуществление подготовки и размещения на своем официальном сайте в интернете ежегодного доклада о состоянии здоровья граждан в РТ».

Добавим, что Минниханов внес изменения и в закон «О регулировании вопросов в области обращения с животными в РТ».

Согласно второму документу, часть 1 статью 4 данного закона дополнили пунктом следующего содержания:

«организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

Оба закона вступили в силу 16 ноября 2023 года.