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Минниханов изменил закон о регулировании вопросов в сфере охраны здоровья граждан в РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в РТ». Поправки опубликованы на сайте главы региона.
Согласно документу, часть 1 статьи 4 дополнена пунктом, в котором говорится о «ежегодном представлении Госсовету РТ доклада о состоянии здоровья граждан в Татарстане».
Также дополнена статья 5 пунктом, в котором говорится про «осуществление подготовки и размещения на своем официальном сайте в интернете ежегодного доклада о состоянии здоровья граждан в РТ».
Добавим, что Минниханов внес изменения и в закон «О регулировании вопросов в области обращения с животными в РТ».
Согласно второму документу, часть 1 статью 4 данного закона дополнили пунктом следующего содержания:
«организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».
Оба закона вступили в силу 16 ноября 2023 года.
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