Минниханов изменил закон «О добровольной пожарной охране в Татарстане»

Раис РТ Рустам Минниханов внес изменения в закон «О добровольной пожарной охране в Татарстане».

Согласно указу, опубликованному на сайте руководителя РТ, отредактирована статья 1 (Сфера применения закона).

«Действие настоящего закона распространяется на физлиц и юрлиц – общественные объединения в связи с реализацией ими права на участие в добровольной пожарной охраны, связанной с профилактикой или тушением пожаров и проведением аварийно-спасательных работ на территории Республики Татарстан», - говорится в документе.

Также в 4 статье слова «общественных объединений пожарной охраны» дополнили словом «добровольной».

Помимо этого, в другой редакции изложили статью 5 (Имущество общественных объединений пожарной охраны).

Согласно тексту, имущество таких объединений формируется в соответствии с законодательством РФ на основе вступительных и членских взносов, если таковые предусмотрены уставом сообщества, взносов его учредителей, добровольных пожертвований, поступлений от мероприятий, проводимых в соответствии с уставом и за счет средств поддержки от властей РТ и органами местного самоуправления в соответствии с законами РФ и РТ, муниципальными правовыми актами и иными поступлениями, которые не запрещены российским законом.

Кроме того, по указу Минниханова, статья 7 утрачивает свою силу, а в статье 8 слова «команд (дружин)» заменяются словом «подразделений».

Корректируется и пункт 1 статьи 9, где слова «работников и добровольцев» меняется на «добровольных пожарных и работников добровольной пожарной охраны».

Данный закон вступает в силу с 1 февраля 2024 года.