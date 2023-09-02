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Общество 2 сентября 2023 06:00

Минниханов изменил состав совета по сохранению водных биоресурсов Татарстана

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Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в состав Республиканского совета по вопросам сохранения водных биоресурсов в РТ. Указ появился на официальном портале руководителя республики.

Из состава совета выведен Михаил Шинкарев, который временно оставил пост заместителя руководителя — начальника отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по РТ Волго-Камского территориального управления Росрыболовства. Его место займет Александр Гуляев, который стал временно исполняющим обязанности на этой должности.

Кроме того, указом скорректировано несколько наименований должностей членов совета.

#Рустам Минниханов #Росрыболовство
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