Минниханов изменил состав регионального штаба по догазификации

Состав регионального штаба по догазификации в Татарстане изменился – из него вывели одного человека и включили двух. Соответствующее распоряжение подписал президент республики Рустам Минниханов.

Из состава штаба вывели Рината Сабирова, скончавшегося в сентябре. Вошли в штаб заместитель отдела агитационно-пропагандистской исполнительного комитета Всероссийской политической Татарстанского партии руководителя – начальника работы регионального исполкома Татарстанского регионального отделения «Еленой России» Виктора Затеева и исполняющего обязанности генерального директора акционерного общества «Газпром межрегионгаз Казань» Айдара Тагирова.

Напомним, штаб по газификации в Татарстане появился в августе – ему было поручено будет разработать план мероприятий газификации объектов в республике и обеспечить его реализацию.

Программу социальной газификации поручил разработать Президент России Владимир Путин.