Минниханов изменил состав призывной комиссии Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в основной и резервный составы призывной комиссии Татарстана. Корректировки потребовались в связи с изменением должностей членов комиссии либо с их уходом на другую работу, отмечается в документе, опубликованном на сайте руководителя РТ.

Так, Президент ввел в состав шесть врачей: стоматолога, психиатра, дерматовенеролога, невролога, отоларинголога, офтальмолога. Все они относятся к центру военно-врачебной экспертизы Военного комиссариата республики.

В резервный состав комиссии включены четыре специалиста из медицинских учреждений Казани, а также замначальника полиции МВД по РТ Александр Мищихин.