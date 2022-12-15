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Ру Тат
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Официальная хроника
15 декабря 2022  16:08

Минниханов изменил состав призывной комиссии Татарстана

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Президент Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в основной и резервный составы призывной комиссии Татарстана. Корректировки потребовались в связи с изменением должностей членов комиссии либо с их уходом на другую работу, отмечается в документе, опубликованном на сайте руководителя РТ.

Так, Президент ввел в состав шесть врачей: стоматолога, психиатра, дерматовенеролога, невролога, отоларинголога, офтальмолога. Все они относятся к центру военно-врачебной экспертизы Военного комиссариата республики.

В резервный состав комиссии включены четыре специалиста из медицинских учреждений Казани, а также замначальника полиции МВД по РТ Александр Мищихин.

#призывная комиссия #Рустам Минниханов
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