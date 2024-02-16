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Минниханов изменил состав межведомственного комитета по правовым вопросам
Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в Межведомственный координационный комитет по правовым вопросам. Указ опубликован на портале правовой информации.
Состав пополнил начальник Госжилинспекции РТ – главный государственный жилищный инспектор РТ Александр Тыгин, больше не состоят в комитете Сергей Крайнов (экс-глава Госжилинспекции РТ) и Альберт Хайрутдинов (руководитель МТУ Росимущества в РТ и Ульяновской области).
Межведомственный координационный комитет по правовым вопросам был образован указом от 19 июля 2004 года. Его основные функции заключаются в рассмотрении, коллективном обсуждении и выработке согласованных проектов республиканских законов, проектов федеральных законов, вносимых в Госсовет РТ для последующего их внесения в Госдуму в порядке реализации права законодательной инициативы, а также проектов нормативных правовых актов Раиса РТ, Кабмина, представляющих особую сложность и актуальность; в даче экспертных заключений, замечаний и предложений на вышеуказанные проекты; во взаимодействии по правовым вопросам с органами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных законодательством РТ. Председателем является вице-премьер РТ – руководитель Аппарата Кабмина Шамиль Гафаров.
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