Раис Татарстана Рустам Минниханов изменил состав Координационного совета по делам соотечественников. Указ опубликован на портале правовой информации.

В совет вошли начальник Управления по вопросам миграции МВД по РТ Марат Галеев и президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов (по согласованию). Еще двое человек были выведены из состава.

Совет является консультативно-координационным органом при Раисе РТ и создан в целях организации взаимодействия и координации работы органов власти республики и иных государственных органов при осуществлении полномочий в области отношений с соотечественниками, рассмотрения с участием территориальных органов федеральных ведомств и иных заинтересованных органов и организаций вопросов реализации на территории региона госполитики РФ в отношении соотечественников, вопросов поддержки соотечественников в экономической и социальной областях, а также в области культуры, языка и образования.