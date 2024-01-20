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Минниханов изменил состав Координационного совета по делам соотечественников
Раис Татарстана Рустам Минниханов изменил состав Координационного совета по делам соотечественников. Указ опубликован на портале правовой информации.
В совет вошли начальник Управления по вопросам миграции МВД по РТ Марат Галеев и президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов (по согласованию). Еще двое человек были выведены из состава.
Совет является консультативно-координационным органом при Раисе РТ и создан в целях организации взаимодействия и координации работы органов власти республики и иных государственных органов при осуществлении полномочий в области отношений с соотечественниками, рассмотрения с участием территориальных органов федеральных ведомств и иных заинтересованных органов и организаций вопросов реализации на территории региона госполитики РФ в отношении соотечественников, вопросов поддержки соотечественников в экономической и социальной областях, а также в области культуры, языка и образования.
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