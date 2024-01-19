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Общество 19 января 2024 16:04

Минниханов изменил состав Комитета по присуждению госпремии имени Алемасова

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Минниханов изменил состав Комитета по присуждению госпремии имени Алемасова
Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в указ о Государственной премии РТ им. В. Е. Алемасова. Документ опубликован на портале правовой информации.

Новым председателем комитета по присуждению награды стал президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов. Из состава были выведены Мякзюм Салахов и Айрат Абдуллин.

«В положении о Комитете по присуждению Государственной премии РТ им. В. Е. Алемасова в пункте 9 („Заседания комитета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год и считаются правомочными, если на них присутствуют более половины членов комитета“) слова „на них присутствуют“ заменить словами „в них принимают участие“», — сказано в документе.

Вячеслав Алемасов – уроженец Казани, выдающийся ученый, один из основоположников казанской научно-педагогической школы теплоэнергетики и реактивного двигателестроения.
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#Рустам Минниханов
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