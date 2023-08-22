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Общество 22 августа 2023 15:43

Минниханов изменил состав комиссии Совбеза Татарстана по транспортной безопасности

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Раис Татарстана Рустам Минниханов изменил состав Межведомственной комиссии Совбеза РТ по транспортной безопасности. Указ опубликован на портале правовой информации.

Так, замглавы Миндортранса РТ Айрат Садыков утвержден в качестве заместителя председателя комиссии, а начальник отдела автотранспорта Управления транспорта Миндортранса РТ Мария Захватова – секретарем.

Также в состав (по согласованию) вошли зампред Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Марсель Ахметзянов, руководитель подразделения Управления Федеральной службы безопасности России по РТ Алексей Бобков, начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов, замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров и пр.

Межведомственная комиссия была образована решением Совбеза республики в сентябре 2010 года.

#Рустам Минниханов
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