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Руc Тат
Политика 22 ноября 2023 21:39

Минниханов изменил состав Комиссии Совбеза РТ по информбезопасности

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Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в состав комиссии Совета безопасности республики по информационной безопасности. Указ опубликован на официальном сайте руководителя РТ.

«а) вывести из состава комиссии Ш.Р.Биккинина, В.В.Дьячкова, К.В.Семенихина, Р.И.Фатыхова», — говорится в документе.

В состав комиссии введен начальник отдела координации информбезопасности Минцифры РТ Ильдар Валиев.

#Рустам Минниханов #информационная безопасность
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