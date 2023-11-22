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Минниханов изменил состав Комиссии Совбеза РТ по информбезопасности
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Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в состав комиссии Совета безопасности республики по информационной безопасности. Указ опубликован на официальном сайте руководителя РТ.
«а) вывести из состава комиссии Ш.Р.Биккинина, В.В.Дьячкова, К.В.Семенихина, Р.И.Фатыхова», — говорится в документе.
В состав комиссии введен начальник отдела координации информбезопасности Минцифры РТ Ильдар Валиев.
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