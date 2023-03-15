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Минниханов изменил состав Комиссии по русскому языку
В Татарстане изменится состав Комиссии при Раисе РТ по русскому языку. Соответствующий указ подписал руководитель республики Рустам Минниханов, документ размещен на портале правовой информации.
«Ввести в состав Комиссии Мухаметшину Резеду Фаилевну – декана Высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации им. И. А. Бодуэна де Куртенэ Института филологии и межкультурной коммуникации федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Мухарлямова Руслана Робертовича – заместителя Руководителя Администрации Раиса Республики Татарстан – руководителя Департамента Раиса Республики Татарстан по вопросам внутренней политики, Филатову Василису Борисовну – заведующего Центром русского фольклора муниципального бюджетного учреждения культуры города Казани «Музейный комплекс города Казань»», – сказано в документе.
Также из состава выведены два человека – Светлана Первакова (заслуженный работник культуры РТ) и Александр Терентьев (с 2022 года – член Совфеда).
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