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Минниханов изменил состав и набсовет научного центра мирового уровня в РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об изменениях в наблюдательном совете и положении научно-образовательного центра мирового уровня в РТ. Документ опубликован на портале руководителя республики.
В числе изменений — утверждение положения о набсовете и его составе указом Раиса РТ. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета возьмет на себя Академия наук Татарстана (согласно предыдущей редакции эта роль была предложена «Татнефтехиминвест-холдингу»). Заседания набсовета будут считаться правомочными, если на нем присутствуют не менее двух третей членов (ранее — половины). Также документом вносится еще несколько изменений в деятельность органа.
Изменился и состав набсовета центра. Его по-прежнему возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов. В качестве заместителей председателя включены вице-премьер РТ Лейла Фазлеева (вместо Премьер-министра РТ Алексея Песошина), президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин (который ранее был секретарем совета).
Кроме того, в состав вошли замглавы Минобрнауки России Айрат Гатиятов, помощник Раиса Татарстана Альберт Гильмутдинов, глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров, замглавы Минпромторга России Альберт Каримов, министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, глава Минздрава РТ Марсель Миннуллин, гендиректор «Связьинвестнефтехима» Валерий Сорокин, главы Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин, Минцифры РТ Айрат Хайруллин, Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов и вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов.
Как ранее отметил Минниханов, центр занимает особое место в исследовательской и инновационной инфраструктуре Татарстана: «Его деятельность направлена на экологически безопасное воспроизводство минерально-сырьевой базы республики, которая еще долгое время будет оставаться ключевым фактором экономического роста Татарстана».
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