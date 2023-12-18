Минниханов изменил состав антитеррористической комиссии в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об изменении состава антитеррористической комиссии в РТ. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Ввести в персональный состав <> Богомолова Станислава Юрьевича – начальника Казанского линейного управления Министерства внутренних дел РФ на транспорте (по согласованию)», – сказано в указе.

Антитеррористическая комиссия образована в целях координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти РТ и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. Председателем является Раис РТ.