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Минниханов изменил состав антитеррористической комиссии в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об изменении состава антитеррористической комиссии в РТ. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Ввести в персональный состав <> Богомолова Станислава Юрьевича – начальника Казанского линейного управления Министерства внутренних дел РФ на транспорте (по согласованию)», – сказано в указе.
Антитеррористическая комиссия образована в целях координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти РТ и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. Председателем является Раис РТ.
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