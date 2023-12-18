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Политика 18 декабря 2023 11:00

Минниханов изменил состав антитеррористической комиссии в Татарстане

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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об изменении состава антитеррористической комиссии в РТ. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Ввести в персональный состав <> Богомолова Станислава Юрьевича – начальника Казанского линейного управления Министерства внутренних дел РФ на транспорте (по согласованию)», – сказано в указе.

Антитеррористическая комиссия образована в целях координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти РТ и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. Председателем является Раис РТ.

#Рустам Минниханов
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