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Политика 19 мая 2023 12:33

Минниханов изменил положение о пресс-службе Раиса Татарстана

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Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в положение о своей пресс-службе. Документ появился на сайте руководителя республики.

Изменения дополняют указ от 4 февраля текущего года «Об Администрации Главы (Раиса) Республики Татарстан».
В положении говорится, что пресс-служба Раиса действует для реализации полномочий руководителя РТ в области информационной политики, его взаимодействия со средствами массовой информации.

#пресс-служба #Рустам Минниханов
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