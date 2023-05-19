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Минниханов изменил положение о пресс-службе Раиса Татарстана
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Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в положение о своей пресс-службе. Документ появился на сайте руководителя республики.
Изменения дополняют указ от 4 февраля текущего года «Об Администрации Главы (Раиса) Республики Татарстан».
В положении говорится, что пресс-служба Раиса действует для реализации полномочий руководителя РТ в области информационной политики, его взаимодействия со средствами массовой информации.
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