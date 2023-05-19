Минниханов изменил положение о пресс-службе Раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в положение о своей пресс-службе. Документ появился на сайте руководителя республики.

Изменения дополняют указ от 4 февраля текущего года «Об Администрации Главы (Раиса) Республики Татарстан».

В положении говорится, что пресс-служба Раиса действует для реализации полномочий руководителя РТ в области информационной политики, его взаимодействия со средствами массовой информации.