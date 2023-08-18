Минниханов изменил название и состав Совета по образованию и науке в Татарстане

фото: пресс-служба Раиса РТ

В Татарстане изменено название и состав Совета при Президенте РТ по образованию и науке. В наименовании «Президент» заменен на «Раис», следует из распоряжения руководителя РТ Рустама Минниханова.

«Вывести из состава рабочей группы Н.Р. Залакова, Т.В. Никонова, М.Х. Салахова», — говорится в документе.

Вместо них в рабочую группу включены первый замглавы Минсельхозпрода республики Ленар Гарипов, заместитель министра финансов РТ Оксана Кисапова и замглавы Миндортранса РТ Лилия Сафиуллина.