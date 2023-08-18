news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 18 августа 2023 15:36

Минниханов изменил название и состав Совета по образованию и науке в Татарстане

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Минниханов изменил название и состав Совета по образованию и науке в Татарстане
фото: пресс-служба Раиса РТ

В Татарстане изменено название и состав Совета при Президенте РТ по образованию и науке. В наименовании «Президент» заменен на «Раис», следует из распоряжения руководителя РТ Рустама Минниханова.

«Вывести из состава рабочей группы Н.Р. Залакова, Т.В. Никонова, М.Х. Салахова», — говорится в документе.

Вместо них в рабочую группу включены первый замглавы Минсельхозпрода республики Ленар Гарипов, заместитель министра финансов РТ Оксана Кисапова и замглавы Миндортранса РТ Лилия Сафиуллина.

#наука #Рустам Минниханов
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное