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Минниханов: В зоне СВО благодарят татарстанцев за постоянную поддержку
Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал об очередной гуманитарной миссии из республики в ДНР и ЛНР. На этот раз груз военнослужащим лично передали глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин, Балтасинского района Рамиль Нутфуллин и депутат Госсовета РТ Камиль Нугаев.
Бойцам передали оборудование, специальные средства и приборы, теплую одежду, а также необходимые товары.
«Безнең илебез үзенең дус, бердәм халкы белән көчле. Якташларыбыз татарстанлыларга даими игътибар һәм ярдәмнәре өчен зур рәхмәтләрен җиткерделәр. (Наша страна сильна своим дружным и сплоченным народом. Наши соотечественники выразили признательность народу Татарстана за постоянное внимание и поддержку)», — написал руководитель республики в своем телеграм-канале.
Он также выразил благодарность коллективам предприятий и организаций Татарстана.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Фото: https://t.me/rustamminnikhanov
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