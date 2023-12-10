Минниханов: В зоне СВО благодарят татарстанцев за постоянную поддержку

Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал об очередной гуманитарной миссии из республики в ДНР и ЛНР. На этот раз груз военнослужащим лично передали глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин, Балтасинского района Рамиль Нутфуллин и депутат Госсовета РТ Камиль Нугаев.

Бойцам передали оборудование, специальные средства и приборы, теплую одежду, а также необходимые товары.

«Безнең илебез үзенең дус, бердәм халкы белән көчле. Якташларыбыз татарстанлыларга даими игътибар һәм ярдәмнәре өчен зур рәхмәтләрен җиткерделәр. (Наша страна сильна своим дружным и сплоченным народом. Наши соотечественники выразили признательность народу Татарстана за постоянное внимание и поддержку)», — написал руководитель республики в своем телеграм-канале.

Он также выразил благодарность коллективам предприятий и организаций Татарстана.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov