Минниханов: Историю молодежного взаимодействия в рамках БРИКС заложили именно в Казани

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Раис РТ Рустам Минниханов встретился с членами Молодежного совета стран БРИКС в Доме Правительства республики.

Как сообщает пресс-служба Раиса РТ, участникам мероприятия показали видео о заседании Молодежного Совета стран БРИКС. Модераторами встречи выступили министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков и председатель АНО «Академия молодежной дипломатии» Дильбар Садыкова.

Напомним, что первое в истории очное заседание Молодежного совета стран БРИКС стартовало еще 31 октября. На него съехались около 40 делегатов из девяти государств – членов объединения. Организаторы мероприятия - Федеральное агентство по делам молодежи, Минмолодежи РТ, проектный офис «Россия – БРИКС» и Академия молодежной дипломатии.

У Молодежного совета БРИКС определены пять направлений сотрудничества - наука и образование, предпринимательство, спорт и здоровый образ жизни, волонтерство, технологии и инновации.

Минниханов, приветствуя участников, отметил, что в Казани совсем недавно прошел саммит стран БРИКС.

«История молодежного взаимодействия в рамках объединения БРИКС была заложена именно в столице Татарстана - здесь в 2015 году впервые прошел Молодежный саммит стран БРИКС, сказал Рустам Минниханов.

По его словам, с тех пор в Татарстане реализовали много масштабных международных молодежных мероприятий. Так, в 2020-м при участии Совета молодых дипломатов МИД РФ состоялся форум молодых дипломатов стран БРИКС, также ежегодно проводят молодежные сессии на полях KazanForum, Казанский глобальный молодежный саммит с участием министров по делам молодежи, а также молодежных лидеров со всего мира.

Руководитель республики добавил, что в 2022-м Казань получила статус молодежной столицы Организации исламского сотрудничества.

«В текущем году в рамках председательства России в БРИКС молодежная повестка представлена на серьезном уровне, - отметил Раис РТ. - Молодежная политика – стратегически важная сфера для развития человеческого капитала Татарстана, а также всей страны. В числе ее приоритетов - развитие молодежной дипломатии, укрепление международного молодежного сотрудничества в рамках объединений ШОС, ОИС, БРИКС».

Татарстан накопил богатый опыт работы с детьми и молодежью через некоммерческие организации и общественные объединения, которые стали своеобразными брендами, продолжает Минниханов. Среди них он назвал сообщество «СЭЛЭТ», фестивальные движения «Созвездие – Йолдызлык», «Наше время – Безнең заман», Совет молодежи предприятий и организаций РТ, движение молодых ученых.

Академия молодежной дипломатии, по его словам, играет важную роль в реализации международных молодежных программ и проектов.

«Будем рады вашим инициативам», - заверил Минниханов, добавив, что считает необходимым чаще встречаться и общаться с участниками.

Среди представителей Молодежного совета стран БРИКС – молодые люди из Китая, Ирана, ЮАР, Индии, Эфиопии, Египта, ОАЭ, Бразилии и России.