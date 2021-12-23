Минниханов: История «Татэнерго» отражает становление целых отраслей экономики РТ

История «Татэнерго» отражает становление целых отраслей экономики Республики Татарстан. Об этом на торжестве, приуроченном к 90-летию со дня основания компании и ко Дню энергетика, сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Сегодня ваш профессиональный праздник, — обратился к сотрудникам компании и гостям мероприятия Рустам Минниханов. — Приятно, что в этот день мы можем отметить компанию „Татэнерго“, которая была основой и для создания „Сетевой компании“. И те предприятия, которые сформировались на базе ТГК-16, и у нефтяников, и „Татэнергосбыт“ — все начиналось нашими энергетиками в 30-е годы».

Руководитель сказал, что история энергетики — история индустриализации республики, и отметил высокий профессионализм тех, кто работает в данной отрасли.

«Ваш труд очень ответственный. Только серьезные, высокопрофессиональные люди могут работать в этой отрасли. Мы искренне благодарны вам за труд, и я желаю всем успехов», — сказал Рустам Минниханов.

Он вручил государственные награды Республики Татарстан представителям сферы энергетики — работникам «Татэнерго».

До начала мероприятия Президент РТ ознакомился с экспозицией, где были представлены вехи развития отрасли и становления энергетической компании.