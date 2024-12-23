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Политика 23 декабря 2024 16:29

Минниханов: Исламский мир открыт для нашей страны, и мы этим пользуемся

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Последние годы показали, кто из стран друг России, а кто нет. В этом смысле Исламский мир открыт для нашего государства, и мы активно налаживаем контакты. Об этом сообщил на итоговой пресс-конференции Раис Татарстана Рустам Минниханов, отвечая на вопрос «Татар-информа».

«Исламский мир открыт для России, и мы этим пользуемся. Работа идет. Не хочу перечислять те страны, которые с нами работают, чтобы их не подставлять. Взаимодействие будет продолжено, а поручение нашего Президента выполнено», – заявил Минниханов в ответ на вопрос агентства.

По его словам, международное взаимодействие с Исламским миром будет продолжено во благо развития нашей страны.

#Рустам Минниханов #россия - исламский мир
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