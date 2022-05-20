Минниханов ознакомился с проектами участников Форума молодых предпринимателей стран ОИС

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову презентовали лучшие проекты VIII Форума молодых предпринимателей стран ОИС. Среди них были стартапы из Киргизии, России и Пакистана.

«Большое спасибо, что молодые предприниматели создают такие креативные системы. Все три проекта, о которых мы сегодня послушали, очень интересные. Онлайн — это хорошо, но когда его слишком много, это плохо. Ваше живое общение — это очень важно. Мы искренне рады, что вы с желанием приезжаете в нашу республику и ее столицу — Казань», — обратился к молодым предпринимателям Рустам Минниханов.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Он поблагодарил представителей ОИС за то, что Казань была выбрана молодежной столицей Организации Исламского сотрудничества на 2022 год.

По словам министра по делам молодежи РТ Тимура Сулейманова, основная цель такого рода конкурсов — это сделать Казань привлекательной для инновационно мыслящей молодежи. Здесь они могут получить ответы на свои вопросы, поддержку в виде инвестиций, новые знания и знакомства.

«Поддержка молодых предпринимателей — это тот курс, который ведет Президент Татарстана Рустам Минниханов. Мы видим, как развивается Иннополис. Этот форум не только для общения, взаимодействия и коммуникации, что тоже очень важно, но и служит своего рода акселератором для стартапов, который завершается итоговым питчингом и решениями о поддержке», — заявил Сулейманов.

Президенту Татарстана представили три проекта: из Киргизии — по сортировке и сбору мусора, по протезированию, который разработал молодой человек из Пакистана, а также приложение для профессиональных знакомств от предпринимателей Москвы.

«Наш проект запустился в Кыргызстане еще два года назад. Мы много слышали об этом форуме в Казани. Очень хотели сюда попасть, чтобы поговорить с экспертами, чтобы получить от них отзывы по нашему проекту. И хотим расширяться в Россию, в частности в Татарстан. Поэтому мы приехали за новыми контактами и партнерством. Мы за два дня получили много комментариев по нашему проекту, что нужно исправить и улучшить. Особенно важно, что мы познакомились с другими предпринимателями, которые приехали сюда из разных стран», — поделилась предприниматель из Кыргызстана Айнура Сагын.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

По итогам форума один из стартапов получит в качестве приза 10 тыс. долларов на развитие проекта.