Минниханов: Инвесторы, как перелетные птицы, в некомфортных условиях работать не будут

В Татарстане нужно создавать комфортные условия для работы инвесторов, причем все сферы экономики должны быть нацелены на приток инвестиций. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на заседании клуба инвесторов республики.

«Инвестор — он как перелетная птица, если ему не тепло и не комфортно, он не будет работать. И это правильно. Этот момент мы должны всегда чувствовать, благодаря чему мы сможем создать комфортные условия», — сказал Минниханов.

Он также отметил, что в условиях ухода многих западных инвесторов из страны важно находить новые рынки в дружественных странах, таких как Казахстан, Узбекистан и другие.

Раис Татарстана также положительно оценил усилия Агентства инвестиционного развития республики по поиску новых инвесторов и по созданию условий для уже имеющихся.

«В работе с инвесторами надо иметь терпение. Если из возможных проектов хотя бы два взлетели, то это уже хорошо», — заявил Раис РТ.

В завершение Рустам Минниханов сказал, что руководство Татарстана всегда будет заинтересовано в том, чтобы инвестиционные проекты были успешными и развивались.

«Нам важно, чтобы ваш бизнес был успешен», — резюмировал Рустам Минниханов.