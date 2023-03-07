Минниханов: «Многое сделано, но мы остаемся зависимы от иностранных поставщиков техники»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вопрос импортозамещения является первостепенным»

Основные задачи перед сельхозотраслью поставил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он заявил, что на сегодня необходимо своевременно и успешно организовать весенне-полевые работы. Кроме того, важно в кратчайшие сроки завершить подготовку машинно-тракторного парка.

«За последние годы многое было сделано в части обновления техники, эту работу мы продолжим. Нет никакой озабоченности по запчастями, техника будет готова к весенне-полевым работам. Тем не менее мы остаемся зависимы от иностранных поставщиков техники. Поэтому вопрос импортозамещения является первостепенным», – сказал руководитель республики.

По его словам, в Татарстане есть успешные примеры в части импортозамещения. Так, «ТехноАрск» освоил производство стойлового оборудования, а «Казаньсельмаш» вводит новые производственные площади.

«С одной стороны – это сложности, с другой – новые возможности. Необходимо в вопросах выпуска запчастей и сельхозтехники организовать работу на системной основе, чтобы поставлять и в другие регионы. Высокой остается импортозависимость по семенам технических культур. Здесь тоже нужно проводить соответствующую работу», – подчеркнул Раис Татарстана.

Важно продолжить работу по улучшению плодородия земель, добавил он. Аграрии смогли увеличить внесение минеральных удобрений с 52 до 75 кг действующего вещества на гектар, теперь объемы нужно нарастить до 80 кг на гектар, отметил Минниханов.

«Без удобрений рассчитывать на высокий урожай невозможно. Татарстан – зона рискованного земледелия. Важно застраховать свои риски от неурожая. Пока застраховано менее 10% посевов. Такая ситуация ненормальная», – заметил он.

Для обеспечения населения овощной продукцией Раис Татарстана призвал задействовать весь потенциал орошаемых земель. «Без овощехранилищ говорить о серьезной работе по овощам невозможно», – убежден он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Еще одна проблема – сокращение поголовья и закрытие ферм»

Рустам Минниханов назвал районы, в которых не реализуется ни одного крупного инвестиционного проекта в сфере животноводства. В частности, такая работа не проводится в Дрожжановском, Зеленодольском, Сармановском, Верхнеуслонском, Рыбно-Слободском, Менделеевском, Альметьевском, Лаишевском и Пестречинском районах.

«В результате только один Кукморский район производит молока на 100 га сельхозугодий больше, чем перечисленные девять районов вместе взятые. Татарстан – животноводческий регион», – заявил Раис Татарстана.

Он отметил, что в Кукморском районе надои молока превышают 400 тонн в сутки, в Сабинском, Атнинском и Балтасинском районах – более 300 тонн. «Для таких результатов в республике созданы все условия. Ежегодно выделяется поддержка на всех этапах – от приобретения племенного скота и реализации продукции животноводства до строительства высокотехнологичных комплексов и кормовых центров», – подчеркнул руководитель республики.

Эти инструменты поддержки, по его словам, доступны для всех, но не все фермеры ими пользуются. Например, в прошлом году в Дрожжановском и Камско-Устьинском районах не закуплено ни одной головы племенного скота.

«Еще одна проблема, будем надеться, что она временная, – сокращение поголовья и закрытие ферм. Так, в Чистопольском районе из-за ликвидации инвестором поголовья без работы остались жители пяти деревень. Аналогичная ситуация в Заинском, Зеленодольском, Новошешминском и Верхнеуслонском районах», – добавил Минниханов.

Он заметил, что сокращение поголовья может привести к оттоку населения из сел, поскольку животноводческая сфера – основное место работы сельчан. Кроме того, развитие животноводства влияет на заработную плату, констатировал руководитель республики. «В районах, где снизилось поголовье, – низкая оплата труда», – уточнил он.

В качестве примера Раис Татарстана назвал Апастовский район, где в прошлом году поголовье сократилось на 14%, а надои практически на половину ниже, чем по республике. Заработная плата работников сельского хозяйства в этом муниципалитете на 30% ниже среднереспубликанского показателя.

«Такая же ситуация в Спасском, Рыбно-Слободском и Агрызском районах. Я понимаю, что здесь есть и объективные причины, но мириться с этим нельзя. Вы должны понимать, что животноводство – это источник доходов, рабочие места, доходы хозяйств», – сказал руководитель республики.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Есть районы, которые слабо используют меры грантовой поддержки»

Рустам Минниханов отметил, что низкий уровень заработной платы также не позволяет привлекать в отрасль молодых специалистов. По его словам, доля молодежи среди работников сельского хозяйства в Татарстане составляет менее 10%.

«В прошлом году на селе закрепился только 61 выпускник аграрного образовательного учреждения. Мы ежегодно готовим порядка 2 тыс. специалистов для АПК, у нас два вуза и 23 учреждения среднего профессионального образования», – сказал Раис Татарстана.

Он попросил Минсельхозпрод и предприятия республики пересмотреть меры стимулирования для вовлечения молодых специалистов в сельское хозяйство.

Глав районов Минниханов призвал поддержать предпринимателей, которые хотят участвовать в конкурсах на получение грантов. Есть районы, которые слабо используют меры грантовой поддержки, заявил он.

«В прошлом году ни одного гранта не получили Агрызский, Актанышский, Бугульминский, Пестречинский, Черемшанский и Ютазинский районы. Уважаемые главы, надо как-то стимулировать местных предпринимателей на получение грантов. Не все начинали с крупных проектов, но уже имеют высокие показатели», – подчеркнул он.

Руководитель республики добавил, что в 14 районах плохо ведется работа по созданию кооперативов. Хотя в Татарстане с 2021 года для развития кооперативов реализуется программа по строительству ферм на территории молочных мини-парков. По этой программе субсидируется строительство мини-ферм и решаются вопросы сбыта производимой продукции. «При этом данным механизмом в прошлом и в текущем годах воспользовались только кооперативы Кукморского района: в 2022 году – 10 ферм, в этом году – 17 ферм», – заключил он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По объемам производства мы первые в ПФО и пятые среди всех регионов России»

С основным докладом на заседании коллегии выступил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров. Он сообщил, что республика вернулась в пятерку лучших регионов России по производству сельхозпродукции. Всего за прошлый год Татарстан произвел продукции сельского хозяйства на 334,1 млрд рублей.

«По объемам производства мы первые в Приволжском федеральном округе и пятые среди всех регионов России. На нашей коллегии в прошлом году, Рустам Нургалиевич [Минниханов], вами было дано поручение вернуться в пятерку лучших регионов страны по данному показателю. Результат достигнут», – сказал глава Минсельхозпрода.

Среди российских регионов республика занимает первое место по производству молока, второе – по картофелю. Кроме того, Татарстан входит в десятку лучших регионов по производству мяса скота и птицы, зерна, яиц и сахарной свекле, подчеркнул министр.

Он добавил, что республика обеспечена мясом, молоком, зерном более чем на 100%, сахаром и картофелем – на 200%. Обеспеченность по растительному маслу превышает более чем в шесть раз.

«Предприятия пищевой перерабатывающей промышленности также показали положительную динамику. Индекс производства – 103,8%, отгружено продукции на сумму 292,3 млрд рублей. Заняли первое место среди регионов Приволжского федерального округа. Татарстан по дешевизне продуктов занимает третье место среди регионов округа», – похвалился результатами Зяббаров.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На приобретение техники и модернизацию семеноводческого оборудования выделено 138 млн рублей»

Глава Минсельхозпрода заметил, что зависимость от импортных семян технических культур и кукурузы остается высокой. Поэтому, по его словам, одной из задач на этот год является подбор отечественных сортов и гибридов.

«Учеными Татарского НИИ сельского хозяйства за пять лет создано около 50 сортов зерновых культур, шесть сортов картофеля. В работу по импортозамещению семенного материала вы также должны активно включиться. Тем более вам в текущем году на приобретение техники и модернизацию семеноводческого оборудования выделено из бюджета республики 138 млн рублей», – обратился Марат Зяббаров к представителям института.

Он добавил, что в республике более 11% тракторов и около 30% сельскохозяйственных машин импортного производства. Для их эффективного использования продолжается работа по импортозамещению запасных частей, подчеркнул министр.

Так, около 2 тыс. наименований аналоговых запасных частей выпускается отечественными производителями, в том числе, татарстанскими. Цены на детали в среднем в два раза ниже, чем на оригинальные, заявил спикер. Он также отметил, что для ремонта импортных сельхозмашин необходимо 2,6 млрд рублей.

Кроме того, хозяйствами республики используются 117 роботов-дояров и 156 высокопроизводительных доильных залов западного производства. «Их остановка может привести к выбраковке поголовья. Для эффективного использования имеющихся доильных установок целесообразно освоить производство широкой номенклатуры запчастей к ним», – сказал Зяббаров.

Он также сообщил, что совместно с Минпромторгом республики проводится работа по освоению производства импортозамещающих деталей для животноводческого оборудования в мощностях машиностроительных предприятий.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В апреле доведем до хозяйств еще 358 млн рублей за реализованное зерно в январе – феврале»

Марат Зяббаров рассказал, что в настоящее время цена на зеро составляет от 8 до 11 тыс. рублей за тонну. «Нам нужно учесть, что рекордные объемы урожая зерна по стране формируют низкую стоимость реализации», – заявил он.

В прошлом году для поддержки сельхозтоваропроизводителей за счет средств Федерального бюджета было просубсидровано 990 тыс. тонн реализованного зерна на общую сумму 1,3 млрд рублей, отметил министр.

«В апреле доведем до хозяйств еще 358 млн рублей за реализованное зерно в январе – феврале этого года, – сообщил он. – Часть зерна была направлена в государственный интервенционный фонд. Было закуплено 226 тыс. тонн зерна, цена реализации была выше среднерыночных до 44%».

По словам главы Минсельхозпрода, удаленность Татарстана от морских портов, старая инфраструктура элеваторов, отсутствие железнодорожных вагонов в пик перевозок, не позволяют формировать и отгружать большие партии зерна.

В связи с этим, по мнению Зяббарова, необходимо строить новые транспортно-логистические узлы, загружать целый железнодорожный состав за 10 часов, иметь водный транспорт для развития экспорта зерна. «Это является для нас перспективным направлением. В северных районах республики вопросов с низкой ценой на зерно не возникает, так как они пропускают свое зерно через молочное животноводство», – заключил он.