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Общество 27 сентября 2024 10:31

Минниханов: Инструменты исламского финансирования привлекут инвестиции из ОИС

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Татарстан продолжит курс на развитие отношений со странами Исламского мира. Важным станет развитие инструментов исламского финансирования, которые позволят привлечь ещё больше инвесторов из стран ОИС. Об этом в своем обращении к Госсовету РТ сообщил Раис РТ Рустам Минниханов.

«Необходимо продолжить укрепление торгово-экономических, научно-технологических, социальных и культурных связей со странами Организации исламского сотрудничества. Важным направлением является внедрение инструментов партнерского финансирования. Это будет способствовать реализации совместных проектов и привлечению инвестиций из стран исламского мира», - заявил Минниханов.

Банкам, духовенству и образовательным организациям, депутатам, органам государственной власти необходимо продолжить активную работу по подготовке специалистов и просвещению населения, формированию правовых основ и стандартов деятельности организаций, выравниванию условий партнерского финансирования с классическими инструментами в рамках единой финансовой экосистемы, добавил Раис РТ.

#Послание Госсовету РТ 2024
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