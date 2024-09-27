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Минниханов: Инструменты исламского финансирования привлекут инвестиции из ОИС
Татарстан продолжит курс на развитие отношений со странами Исламского мира. Важным станет развитие инструментов исламского финансирования, которые позволят привлечь ещё больше инвесторов из стран ОИС. Об этом в своем обращении к Госсовету РТ сообщил Раис РТ Рустам Минниханов.
«Необходимо продолжить укрепление торгово-экономических, научно-технологических, социальных и культурных связей со странами Организации исламского сотрудничества. Важным направлением является внедрение инструментов партнерского финансирования. Это будет способствовать реализации совместных проектов и привлечению инвестиций из стран исламского мира», - заявил Минниханов.
Банкам, духовенству и образовательным организациям, депутатам, органам государственной власти необходимо продолжить активную работу по подготовке специалистов и просвещению населения, формированию правовых основ и стандартов деятельности организаций, выравниванию условий партнерского финансирования с классическими инструментами в рамках единой финансовой экосистемы, добавил Раис РТ.
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