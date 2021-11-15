Минниханов и Зуайн обсудили торгово-экономическое сотрудничество РТ и Аргентины

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Аргентины в России Эдуардо Антонио Зуайном. Главной темой обсуждения сторон стали торгово-экономические отношения республик, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

«Татарстан — один из ведущих и промышленно развитых регионов России. Мы высоко ценим возможность развития нашего взаимодействия в рамках российско-аргентинских отношений», — подчеркнул Президент РТ.

Так, за прошлый год товарооборот Аргентины и Татарстана составил около 500 тыс. долларов. Однако у сторон остается ряд перспективных направлений для расширения сотрудничества. Это, в частности, развитие сети сборочных производств автомобилей, тракторов, автобусов, спецтехники и вертолетов, сотрудничество в области энергетики, нефтехимии и АПК, а также увеличение присутствия КАМАЗа и КВЗ на рынках стран Латинской Америки.

Рустам Минниханов отметил, что Татарстан готов предоставить возможность для развития аргентинских проектов на территории республики. «Мы готовы принять вашу бизнес-делегацию. Также нам нужно понимать, какие товары мы бы могли продвигать в вашей стране», — уточнил он.

За время визита в Татарстан Эдуардо Антонио Зуайн посетит Единый презентационный центр, ИТ-парк, Иннополис, Академию наук РТ и Торгово-промышленную палату Татарстана.